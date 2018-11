Waldram-Coach Zahn: „Ich weiß nicht, was in den Köpfen vorgeht“

Charaktertest gegen Spitzenreiter Brunnthal

Gegenläufiger könnten die Leistungskurven kaum sein. Steil nach oben zeigt sie für die Brunnthaler Fußballer. Die noch niederlagenfreie Tabellenführer gingen in den vergangenen sechs Partien sechs Mal als Sieger vom Platz, und das mit einem genialen Torverhältnis von 32:3.

Waldram– „Die schießen alles weg“, erkennt Ralf Zahn neidlos an, dass das Team um Torjäger Fabian Porr (18 Treffer) derzeit das Maß der Dinge in der Kreisliga darstellt.

Die Waldramer brachten es im gleichen Zeitraum auf einen Sieg und ein Unentschieden (12:16 Tore), was sich in der Tabelle im Abrutschen auf den sechsten Platz widerspiegelt. Deshalb kann die DJK endlich mal befreit aufspielen. „Nach den letzten Ergebnissen wird man von uns in Brunnthal nicht viel erwarten“, sagt Zahn, der die anstehende Partie gegen den Spitzenreiter nach der 1:4-Pleite gegen Habach als „Charaktertest vor der Winterpause“ bezeichnete. „Ich weiß nicht, was in den Köpfen vorgeht“, gibt der DJK-Coach zu, dass ihm seine Spieler derzeit gelegentlich Rätsel aufgeben. „Aber sie können mit einem Spiel nochmal einiges gutmachen, bevor es in die Pause geht“, so Zahn. Nämlich, indem sie dem Tabellenführer dessen erste Saisonniederlage beibringen.

Das scheint nicht unmöglich, denn seit dem Aufstieg im Sommer 2016 hat Brunnthal noch nicht gegen die Zahn-Elf gewonnen: Einen Sieg (5:0 am 7. Mai 2017) und vier Unentschieden gab es seither. Die letzte Partie in Waldram endete 3:3. „Wir scheinen ihnen nicht zu liegen“, kommentiert der DJK-Trainer die bisherige Bilanz, die derzeit wohl einer der wenige Mutmacher für die angeknockte Waldramer Elf ist. rst

DJK Waldram

Schubert – Knobloch, S. Kresta, Häfner, Müller, Bergmoser, Ettenhuber, B. Kresta, Seestaller, Thalbauer, Walter, Delgadillo-Baumeister, Amanquah, Faganello, Schlott, Wernthaler.