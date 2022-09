Waldram hat das Glück des Tüchtigen

DJK feiert 1:0-Sieg über Pöcking

Von Rudi Stallein schließen

Waldram – Eine starke erste Halbzeit genügte der DJK Waldram, um beim 1:0 (1:0) gegen den SC Pöcking-Possenhofen den zweiten Saisonsieg einzufahren. „Das war sehr gut. Da sind wir super gestanden und hatten noch zwei, drei dicke Chancen“, fasste Trainer Dominik Irmer die ersten 45 Minuten zusammen. „Normalerweise musst du mit 2:0 in die Pause gehen.“

Waldram - Luca Faganello verpasste eine gute Gelegenheit, als er in der 25. Minute allein vor SC-Keeper Markus Wimmer stand. Besser machte es Simon Schmid, der Wimmer in der 36. Minute mit einem hohen Ball zur 1:0-Führung überwand. Wenig später setzte Waldrams Innenverteidiger Abdel Kabbaj bei einer Ecke zwar einen lehrbuchmäßigen Kopfball an, den ein Pöckinger jedoch von der Linie kratzen konnte. Weil die Gastgeber „hinten nichts zugelassen haben“ (Irmer) ging es mit dem knappen Vorsprung in die Kabinen.

„Wir wollten in der zweiten Halbzeit weiter mutig nach vorne spielen und hoch stehen, das haben wir nicht geschafft“, musste der DJK-Coach eingestehen. Und zuschauen, wie sich das Blatt zu wenden drohte, denn die Gäste erspielten sich in der Folgezeit „zwei, drei richtig gute Chancen, um dass 1:1 zu machen“, wie Irmer beobachtet hatte. Die Gastgeber hielten mit „laufen, kämpfen, grätschen“ dagegen und konnten auf Torhüter Florian Schubert vertrauen, der bei einigen Kopfbällen die Ruhe bewahrte. Als der Keeper geschlagen war, klärte ein Mitspieler auf der Linie. Die beste Waldramer Chance vereitelte SC-Torhüter Wimmer, der gegen den allein aufs Tor zustrebenden Faganello überragend parierte.

„Am Ende war es vielleicht ein bisschen glücklich“, räumte Irmer ein und ergänzte schmunzelnd: „Das Glück gehört bekanntlich dem Tüchtigen, und das muss man sich verdienen.“

DJK Waldram - SC Pöcking-P. 1:0 (1:0) - Tor: 1:0 (36.) Schmid. – Zuschauer: 130.

DJK: Schubert - Müller, Schwesig, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Faganello, Blöckner, Schmid, Schiegl, Gruber. Eingewechselt: Bahnmüller, Ryan, Dosch, Booth.