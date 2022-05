DJK Waldram: „Ein krasser Schuss vor den Bug“

Ins Leere gelaufen: Trotz guter Chancen verloren Yannick Dreyer (re.) und die DJK mit 0:1 in Bad Kohlgrub. © hl

0:1 – Waldram verliert als erster Kreisliga-Klub gegen Bad Kohlgrub

Bad Kohlgrub/Waldram – Am vorletzten Spieltag ist der Tiefpunkt erreicht: Die DJK Waldram hat es als einziger Kreisligist in dieser für sie vermaledeiten Saison nicht geschafft, gegen den FC Bad Kohlgrub zu gewinnen. „Das ist ein richtig krasser Schuss vor den Bug“, stellte Trainer Dominik Irmer fest, räumte aber ein, „erst mal eine Nacht drüber schlafen“ zu müssen, um diese Peinlichkeit richtig einordnen zu können. Sein erstes Fazit: „Hier darfst du eigentlich nicht verlieren. Aber das war insgesamt zu wenig, um auch nur mit einem Punkt heimfahren zu können.“

Krasser Schuss vor den Bug

Mit einer „katastrophale ersten Halbzeit“ nahm die Niederlage ihren Anfang und die Entscheidung in der 26. Minute. Waldrams Innenverteidiger Abdel Kabbaj entschied sich auf der linken Abwehrseite, statt zu seinem Torhüter zurückzuspielen lieber in Richtung Außenlinie zu dribbeln, verlor dabei den Ball an einen Kohlgruber. Dieser legte quer auf Simon Oller, der wiederum DJK-Schlussmann Florian Schubert das Nachsehen gab. „Solche Fehler passieren“, räumte Irmer ein. Das der Lapsus im Nachhinein spielentscheidend war, lag vor allem dran, dass seine Mannschaft mit ihren Großchancen nichts anzufangen wusste. Denn Möglichkeiten, dem Spiel eine andere Richtung zu geben, gab es einige. Nach einer guten Stunde schoss Jannik Dreyer nach einem Chippball von Luca Faganello FC-Torhüter Manuel Bichler an. Faganello selbst umkurvte zwar den Kohlgruber Keeper, brachte den Ball dann jedoch mit so wenig Druck aufs Tor, dass Bichler sich aufrappeln konnte und ihn vor der Linie wieder zu fassen bekam. „Da hast du schon kurzzeitig das Gefühl: Alles hat sich gegen uns verschworen“, meinte Irmer, der weitere Topmöglichkeiten notierte. Der eingewechselte Fabian Raic traf freistehend aus sechs Metern das Tor um wenige Zentimeter. Kevin Ryan scheiterte am Pfosten. Sebastian Kresta traf mit seinem Kopfball in der Nachspielzeit aus sehr kurzer Distanz nur den Torhüter. „In der zweiten Halbzeit war ein absolutes Bemühen zu sehen“, so der DJK-Coach. rst

FC Bad Kohlgrub - DJK Waldram 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (26.) Ollert. – Schiedsrichter: Stark (Schaftlach). – Zuschauer: 50.

DJK: Schubert - Schwesig, Ettenhuber, Kabbaj, B. Kresta, Kutz, Faganello, S. Kresta, Dreyer, Stingl, Gruber. Eingewechselt: Bahnmüller, Thalbauer, Raic, Ryan.