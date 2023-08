Waldram mangelt es an Elan und Ideen

Von: Thomas Wenzel

In den Zweikämpfen hatten die Waldramer um Jakob Münster (li.) gegen Hausham meist das Nachsehen. © hans lippert

Mit einer enttäuschenden Vorstellung sind die Waldramer Fußballer am Freitagabend in die neue Kreisliga-Saison gestartet: Gegen die SG Hausham unterlag die DJK mit 0:1 (0:1). „Vor allem in der ersten Halbzeit hat überhaupt nichts von dem geklappt, was wir uns vorgenommen hatten“, kritisierte Trainer Günther Mücke, der „Spielfreude und Elan“ bei seinen Kickern vermisste.

Allerdings hatten die Platzherren auch Pech, dass ihr Torhüter Michael Arndt schon nach 23 Minuten verletzungsbedingt vom Platz musste. Die erste Aktion von Backup Manuel Kluge war es dann, den Ball aus dem Netz zu holen: Tobias Steiger hatte mit einem schönen Flugball ins lange Kreuzeck die Haushamer mit 1:0 in Führung gebracht (25.). Die DJK verbuchte dagegen nur eine Halbchance durch Korbinian Dosch, rannte sich ansonsten an der SG-Abwehr fest.

Mit mehr Schwung agierten die Waldramer nach dem Seitenwechsel. Die Haushamer waren in den Zweikämpfen jedoch stets bissiger, hatten überdies die Lufthoheit in ihrem Strafraum. Immerhin ergaben sich einige Möglichkeiten für die DJK durch Benedikt Bergmoser oder Abdel Kabbaj, dessen Kopfball-Treffer jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. „Das meiste war einfach nicht zwingend genug“, monierte Coach Mücke, der am Ende noch zwei Hinausstellungen von Florian Häfner (Rot nach Notbremse) und Kevin Ryan (Zeitstrafe) mit ansehen musste.

DJK Waldram - SG Hausham 0:1 (0:1) - Tor: 0:1 (25.) Steiger. – Schiedsrichter: Holzheu. – Rot: Häfner (80./DJK). – Zuschauer: 210.

DJK: Arndt (23. Kluge) – Stingl, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Faganello, Münster, Häfner, Gruber, Bergmoser, Dosch. Eingew.: Bahnmüller, Müller, Ryan, Velickovski.