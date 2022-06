Waldram muss in die Verlängerung

Festgerannt: Bernhard Kresta (am Ball) und die DJK Waldram unterlagen am Pfingstsonntag in Hausham mit dem selben Ergebnis wie im Hinspiel, nämlich 1:2. © gerber

Nach der 1:2-Niederlage in Hausham bleibt der DJK Waldram noch eine allerletzte Chance, um doch noch in der Kreisliga zu bleiben. Am Mittwoch gibt es in Benediktbeuern ein Entscheidungsspiel gegen den WSV Unterammergau um den letzten Startplatz.

Hausham/Waldram – Nachdem der erste Frust sich etwas verflüchtigt hatte, zeigte sich Dominik Irmer als fairer Verlierer. „Gratulation an Hausham“, sagte der Waldramer Coach, „aber für uns war das sehr, sehr unglücklich.“ Eine Verlängerung wäre drin gewesen, aber dafür hätte das Ergebnis nach 90 Minuten genau anders herum stehen müssen. So gewann die SG Hausham wie schon im Hinspiel mit 2:1 und steigt in die Kreisklasse auf.

Für die Gäste fügte sich die Partie nahtlos ein in die Reihe glückloser Vorstellungen. Mit einem Unterschied: Dieses Mal war das Team um Kapitän Daniel Ettenhuber endlich einmal in Führung gegangen. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld behielt Sebastian Kresta im dicht bevölkerten Strafraum den Überblick und schob das Spielgerät zum 1:0 aus Waldramer Sicht über die Linie. Begleitet vom Jubel des DJK-Anhangs, die von den rund 300 Zuschauern gefühlt Dreiviertel stellten. Schon kurz nach Beginn des Spiels hatte Kevin Ryan die erste Hundertprozentige ausgelassen, als er allein vor dem Tor links vorbeischoss. „Die Führung zur Pause war verdient. Wir waren richtig gut, müssen aber mit 2:0 in die Halbzeit gehen“, analysierte Irmer. „Danach war klar: Je länger das Spiel dauert, desto schwieriger wird es.“

Und dies umso mehr, weil die Gastgeber zehn Minuten nach Wiederbeginn per Elfmeter zum 1:1 ausgleichen konnten. DJK-Torhüter Florian Schubert war im Herauslaufen etwas zu spät und hatte den Gegner erwischt. Auch danach boten sich Waldram noch Möglichkeiten, um sich mit einem weiteren Treffer in die Verlängerung zu retten. Die Chancen wurden jedoch entweder von SG-Torhüter Michael Wiesböck vereitelt oder verfehlten ihr Ziel. „Die Mannschaft hat eine tolle Moral bewiesen“, urteilte Irmer und stellte eine einfache Rechnung auf: „Wenn der Gegner in zwei Spielen vier Tore macht und wir nur zwei, ist der Aufstieg für Hausham wohl verdient.“ Den 2:1-Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Stephan Leitner erzielte Anian Trettenhann bei einem Konter in der Nachspielzeit.

Die DJK hat nun noch eine weitere Chance, am Mittwoch um 18.30 Uhr in Benediktbeuern gegen den WSV Unterammergau, der seine erste Relegationsrunde gegen Peißenberg verloren hat.

SG Hausham - DJK Waldram 2:1 (0:1) - Tore: 0:1 (35.) S. Kresta, 1:1 (56., Elfmeter) Grill, 2:1 (90.+1) Trettenhann. – DJK: Schubert - Schwesig, Ettenhuber, Kabbaj, B. Kresta, Kutz, Faganello, S. Kresta, Gruber, Gebel, Ryan. Eingew.: Bahnmüller, Hensel