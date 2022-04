Waldram rutscht weiter ab

Voll draufgehen: Die Waldram um Simon Schmid (Mi.) und Luca Faganello beherzigten die Devise von Trainer Dominik Irmer, hatten aber im Abschluss Pech. © Hans Lippert

Waldram – Es sollte ein Neustart werden: Mit neuem Coach und neuer Begeisterung wollte die DJK Waldram aus dem Tief stürmen. Doch nach enttäuschenden 90 Minuten im Kellerduell gegen den TSV Peißenberg, die in einer höchst unverdienten 0:1-Niederlage mündeten, sieht die Realität noch düsterer aus. „Wir haben alles umgesetzt, was wir wollten“, stellte Trainer Andreas Knobloch kopfschüttelnd fest, dass er seiner Mannschaft nicht viel vorwerfen konnte.

Außer, dass sie aus ihren vielen Torchancen nichts gemacht hatte.

Es passt zur gesamten Situation in diesem Jahr in Waldram, dass der erst vor gut zehn Tagen installierte neue Trainer Dominik Irmer sein Debüt an der Seitenlinie kurzfristig verschieben musste – wegen Corona. Mittels Videoansprache war der Coach dennoch in der Waldramer Kabine zugeschaltet. An der Taktiktafel im Wohnzimmer“, wie Knobloch bestätigte, hatte Irmer die Richtung vorgegeben: „Voll draufgehen, Fehler des Gegners erzwingen.“

Zwar war dem Spiel der Gastgeber anfangs eine gewisse Unsicherheit anzusehen, aber auch der Wille, die Vorgaben bestmöglich in die Tat umzusetzen. Zwingende Torchancen sprangen dabei zunächst nicht heraus. Nach einer Ecke von Luca Faganello sprangen Jannik Dreyer, Daniel Ettenhuber und Johannes Gebel am Ball vorbei. Wenig später verstolperte Paul Schlott (23.) die bis dahin beste Gelegenheit. Eine scharfe Hereingabe von Dreyer (37.) verpassten Schlott und Faganello. So ging es torlos in die Pause, aus der Waldram noch eine Spur entschlossener herauskam.

Dreyer prüfte TSV-Torhüter Moritz Diem mit links (47.), die nächste Großchance verzog Faganello (57.) aus acht Metern. Der eingewechselte Josef Blöckner versuchte es mit Gewalt, ebenfalls vergeblich. Mit einem Kopfball, den Faganello knapp neben das Tor setzte (79.) und einem Rechtsschuss von Xaver Gruber (80.), den Diem zur Ecke lenkte, setzte sich das Spiel der vergebenen Gelegenheiten fort. Die Gäste verzeichneten in der gesamten Partie nur einen einzigen Schuss aufs Tor (der Rest ging hoch und weit drüber) – aber der saß: In der 84. Minute, per Elfmeter, an dessen Berechtigung die Waldramer Bank lautstark Zweifel bekundete. „Aber wenn wir vorher unsere Chancen nutzen und der Schiri nicht zwei Abseitstore, die keine waren, abpfeift, dann ist uns so ein geschenkter Elfmeter wurscht“, ärgerte sich DJK-Trainer Andreas Knobloch. Dessen Team muss ich nun wohl allmählich mit dem Gedanken an die Relegation vertraut machen. „Wenn du so ein Spiel verlierst, dann musst du dich mit ganz anderen Dingen beschäftigen“, bestätigte der Coach. RUDI STALLEIN

DJK Waldram – TSV Peißenberg 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 (84.) Berner EM). – Schiedsrichter: Fatih Karaca. – Zuschauer: 100.

DJK Waldram: Schubert – Haefner (23. Kabbaj), Schwesig, Ettenhuber, B. Kresta, Faganello, Schlott (61., Gruber), M. Stingl (81., Ryan), Schmid, Dreyer (61, Blöckner), Gebel).