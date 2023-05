Waldram weiter unter Druck - aber mit gestiegenem Selbstvertrauen

Von: Rudi Stallein

Seit fünf Spielen ungeschlagen sind die Waldramer um Luca Faganello (am Ball). © rst

Seit fünf Spielen hat die DJK Waldram nicht mehr verloren - doch auch im Heimspiel gegen den SV Polling braucht man dringend einen Sieg zum Klassenerhalt.

Waldram – Noch ist für die Waldramer Fußballer nichts verloren. Damit das so bleibt, gibt es jedoch nur eins – gewinnen. „Wir brauchen drei Punkte, um weiter im Spiel zu bleiben“, betont Günther Mücke vor dem Heimspiel gegen den SV Polling (Sa., 15 Uhr). „Ein Sieg ist Pflicht.“ Um das zu bewerkstelligen, steht seiner Mannschaft eine Menge Arbeit bevor. „Es war schon im Hinspiel ein Mordsaufwand, das wird jetzt nicht anders sein“, erinnert sich der DJK-Coach an das Nachholspiel vor zehn Tagen in Polling, als seine Elf durch Tore von Luca Faganello und Johannes Gebel aus einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3 machte. „Da haben wir lange Probleme gehabt und erst in der letzten halben Stunde zulegen können“, so Mücke, der daraus jedoch auch Hoffnung für das heutige Aufeinandertreffen zieht: „Meine Mannschaft hat gesehen, dass sie zurückkommen kann, auch wenn sie zurückliegt. Und sie weiß nun, was sie erwartet.“

Dass die Gäste bei drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und angesichts vermeintlich sicherer Punkte am letzten Spieltag gegen Schlusslicht Sauerlach mit angezogener Handbremse auftreten werden, sei nicht zu erwarten: „Wir werden fighten und laufen müssen und schauen, dass wir unsere Chancen nutzen.“ Zwar mangele es seinen Spielern, die seit fünf Spielen nicht mehr verloren haben, nicht an Selbstvertrauen. „Aber die Angst vor Fehlern hemmt natürlich ein bisschen den Spielfluss. Dafür ist der Druck, dass man gewinnen muss, doch zu groß. Die Bremse löst sich wohl erst, wenn wir gesichert sind“, sagt der Trainer. „Aber es zählt für uns in dieser Situation auch kein Schönheitspreis.“

DJK Waldram: Schubert - Schwesig, Stingl, Schiegl, Ettenhuber, Kabbaj, Münster, Kutz, Faganello, Häfner (?), Gruber, Bergmoser (?), Gebel, Hensel, Ryan, Dosch, Schellpfeffer, Freiseisen.