Warnsignal für Geretsried: „Mit nur 60 bis 70 Prozent geht es nicht“

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Die beste Torchance für den TuS Geretsried hatte Belrim Idrizovic (2.v.re.) per Kopfball, doch am Ende stand eine bittere 0:1-Auftaktniederlage beim Aufsteiger TSV Kastl. © hans lippert

Fast scheint es, als sei der Weckruf von Trainer Daniel Dittmann („Jetzt beginnt eine neue Phase“) nicht ganz bei den Geretsrieder Fußballern angekommen: Zum Landesliga-Auftakt kassierte der TuS eine bittere 0:1 (0:1)-Niederlage bei Aufsteiger TSV Kastl. „Das war ein Warnsignal für uns. Jeder muss jetzt erkennen, dass man mit einer Mentalität von nur 60 oder 70 Prozent in der Landesliga nicht bestehen kann“, betonte der Coach nach dem Schlusspfiff.

Zumal die Partie beim letztjährige Meister der Bezirksliga Ost genau so lief, wie er es vorhergesagt hatte. Nach einem ersten Abtasten spielte Kastl mutig nach vorne und setzte die Gäste unter Druck. Resultat war nach 23 Minuten das 1:0 durch Samuel Zwislsperger, der von seinem Kollegen Sebastian Spinner freigeblockt worden war. „Das war in der ersten Halbzeit die einzige Chance, die wir zugelassen haben“, ärgerte sich Dittmann. „Wir haben einen hohen Ball nicht wegbekommen, weil die Staffelung in der Viererkette nicht funktioniert hat.“ Nach vorne notierte der TuS-Coach nur zwei Aktionen, die man als „halbe Torchancen“ bezeichnen könnte.

Für den zweiten Durchgang hatten sich die Gäste viel vorgenommen. „Wir wollten uns vor allem vorne mehr bewegen“, erklärte Dittmann. Tatsächlich war die Geretsrieder Offensive an diesem Nachmittag aber nicht so richtig durchschlagskräftig. Die beste Möglichkeit besaß Belrim Idrizovic, der in der 55. Minute nach einer Flanke von Lars Maison knapp vorbei köpfte. Kastl verbuchte jetzt einige gute Konterchancen. Für den TuS besaß der eingewechselte Elias Knott noch zwei gute Gelegenheiten, als er in den Schlussminuten aus 17 beziehungsweise 22 Metern abzog. In beiden Szenen war jedoch TSV-Schlussmann Patrick Alramseder auf dem Posten, so dass am Ende die fünfte Geretsrieder Niederlage im sechsten Duell gegen Kastl zu Buche schlug. „Diese Niederlage muss uns eine Lehre sein“, betonte Daniel Dittmann, dessen Team es bereits am morgigen Dienstag im Heimspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (19.30 Uhr, Isarau-Stadion) mit dem nächsten Aufsteiger zu tun bekommt. Dass er am Samstag auf eine ganze Reihe von Stammspielern wie Robin Renger, Mario Walker, Adrian Hofherr, Marko Dukic sowie Taso und Niko Karpouzidis verzichten musste, war für den TuS-Coach ohne Belang: „Ich beschäftige mich nur mit den Akteuren, die auf dem Feld stehen.“

TSV Kastl - TuS Geretsried 1:0 (1:0) - Tore: 1:0 (23.) Zwislsperger. – Schiedsrichter: Schkarlat (Weidenbach). – Zuschauer: 245.

TuS: Radic – Wiedenhofer, Lajqi, Kellner, Podunavac (59. Knott), Kirschner, Jon. Bahnmüller (70. Walter), Redjepi, Maison, Idrizovic, Ivkovic.