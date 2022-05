SV Münsing nach 20 Jahren wieder in der Kreisliga

Jubel beim SV Münsing: Mit ihrem 4:1-Heimsieg gegen Uffing haben die Fußballer um Trainer Ralf Zahn (li.) die Meisterschaft in der Kreisklasse 3 und den Aufstieg in die Kreisliga perfekt gemacht. © Hans Lippert

Erst zu Saisonbeginn hatte der frühere Wolfratshauser Bayernliga-Spieler sowie Geretsrieder und Waldramer Trainer Ralf Zahn den SV Münsing übernommen. Jetzt ist dem Coach gleich im ersten Jahr der Aufstieg in die Kreisliga gelungen.

Münsing - Exakt 20 Jahre nach dem letzten Aufstieg hat der SV Münsing erneut den Sprung in die Kreisliga geschafft: Gegen den SV Uffing feierte der Tabellenführer der Kreisklasse 3 einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg. Die Weißbierduschen nach Spiel-ende konnte Ralf Zahn zur Abkühlung gut gebrauchen: Denn bis zum Schlusspfiff stand der Meistertrainer an der Seitenlinie stärker unter Strom als seine Spieler. „Ich habe 90 Minuten gezittert“, gestand der SVM-Coach. „Ich bin heute einfach nicht runtergekommen.“

Womöglich hatte die Anfangsphase sein Nervenkostüm zusätzlich aufgeladen. Drei Minuten waren gespielt, als Uffings Dominik Strauß in einen Flankenball rutschte und das Spielgerät aus kurzer Distanz gegen die Latte des Münsinger Tores bugsierte. Es dauerte nur wenige Minuten länger, bis sich die Anfangsnervosität der Hausherren etwas legte: Michael Lang trat einen Freistoß aus dem Halbfeld einfach mal aufs Tor – und drin war er (9.). Hans Zachenbacher erhöhte vier Minuten später per Foulelfmeter auf 2:0. Der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Philip Jarosch (39.) trieb den Puls des Trainers nochmal in die Höhe, bis der eingewechselte Josef Holzer (43.) den Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte.

Als Sebastian Schönacher kurz nach Wiederbeginn (52.) den Ball über Torhüter Stefan Petersen zum 4:1 ins Netz chippte, konnten die vorbereiteten Meister-T-Shirts endgültig aus der Kabine geholt werden. „Zum Schluss haben sie es richtig souverän runtergespielt, irgendwann war der Gegner zermürbt“, freute sich Zahn, dem Regenjacke und Aufstiegs-T-Shirt vom Weißbier nass am Leib klebten, während seine Spieler auf dem Rasen noch Freudentänze aufführten. „Wir haben hochverdient gewonnen – und sind auch hochverdient aufgestiegen.“