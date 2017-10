"Wer zuerst trifft, gewinnt": Meier täuscht sich nicht

FFG ziehen den Kürzeren

von Rudi Stallein schließen

In einem weitgehend ausgeglichenen Kellerduell zogen die Fußball-Freunde etwas unglücklich den Kürzeren. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, so FFG-Vorsitzender Bernd Meier, der seinen verhinderten Coach Guido Herberth vertrat.

Die erste Vorgabe, defensiv gut zu stehen, setzten die Gäste zwar gut um, aber nach vorne kam wenig Zwingendes zustande. So ging es in einer kampfbetonten ersten Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. „Wer das erste Tor schießt, gewinnt“, schwante Meier angesichts der wenigen Gelegenheiten. Der siegbringende Treffer gelang Aufsteiger Bad Wiessee in der 75. Minute nach einem aus Gästesicht nicht zwingend erforderlichen Freistoßpfiff des Unparteiischen.

Quelle: fussball-vorort.de