Wieder das Kreuzband: Verletzung überschattet Geretsrieder Erfolgsserie

Pechvogel: TuS-Mittelfeldrenner Toni Berger (li.) hat sich im Training erneut das Kreuzband gerissen und muss womöglich seine Laufbahn beenden. Die Geretsrieder spielen am Sonntag in Schwaig.

Beim FC Schwaig steht für den TuS erneut ein Sechs-Punkte-Spiel

Von Rudi Stallein schließen

Auf dem Platz läuft es derzeit rund bei den Fußballern des TuS Geretsried. Doch die Freude über sieben Spiele in Serie ohne Niederlage erhielt am Dienstagabend einen krassen Dämpfer: Toni Berger zog sich im Trainingsspiel erneut einen Kreuzbandriss zu.

„Das trübt die Stimmung gewaltig“, sagt Daniel Dittmann, der die Übungseinheit nach der schweren Verletzung abgebrochen hatte. „Da ist das Sportliche schlagartig in den Hintergrund geraten“, so der TuS-Coach angesichts des zweiten Kreuzbandrisses bei dem Lenggrieser binnen eineinhalb Jahren. „Der Toni ist ein Top-Typ, der die Leute mitreißt, und er war echt in Topform in den letzten Wochen. Im Augenblick ist es nicht leicht, sich auf den Sport zu konzentrieren.“

Dennoch ist seine Mannschaft am Sonntag um 14 Uhr beim FC Schwaig gefordert. Er habe in der Abschlussbesprechung noch einmal betont, dass besonders dieses Spiel angesichts der engen Tabellenkonstellation von immenser Wichtigkeit sei. „Die Spieler können es bald nicht mehr hören, dass ich ihnen seit Wochen erzähle, dass das nächste Spiel das wichtigste ist“, erzählt Dittmann und lacht. „Deshalb habe ich ihnen versprochen, dass ich das in dieser Saison nicht mehr sagen werde, wenn sie in Schwaig gewinnen.“ Im Falle eines Heimsiegs könnte die Elf um Spielertrainer Benjamin Held nämlich einen großen Sprung vom Relegationsplatz 15 machen und wegen des dann gewonnenen direkten Vergleichs sogar am TuS vorbeiziehen. „Wir werden es so angehen, dass wir gewinnen können“, orakelt Dittmann. Im Hinspiel musste sich der TuS nach 0:1-Rückstand und zwischenzeitlicher 2:1-Führung durch zwei Schrills-Tore am Ende mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. „Schwaig ist total gut drauf und wird uns mit einer breiten Brust empfangen“, sieht der TuS-Trainer dem Duell mit Respekt entgegen. Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen, darunter zuletzt ein 3:2-Sieg in Ampfing nach 0:2-Rückstand dokumentieren eindrucksvoll die aktuell gute Form. „Die sind brutal auf Zack“, warnt Dittmann. „Aber wir werden versuchen unser Spiel mit 100 Prozent Intensität auf den Platz zu bringen. Jeder Zweikampf muss für den Gegner eklig werden“, fordert der Coach. Er hat 45 Punkte als Saisonziel vorgegeben – dazu fehlen derzeit noch zwölf.

„Ich wünsche ihnen, dass sie schnell den Klassenerhalt sicher haben“, gibt Toni Berger seinen Kameraden vor der Partie in Schwaig mit auf den Weg. Der 25-Jährige selbst wird dazu aktiv nichts mehr beitragen können. „Das ist maximal blöd gelaufen“, ärgert sich der Lenggrieser. Um eine weitere Operation komme er sicher herum. Wie es danach mit dem Fußballspielen weitergehe, sei derzeit völlig offen.

TuS Geretsried: Radic, Günther - Wiedenhofer, Hofherr, Pech, Fister, Lajqi, Renger, N. Karpouzidis, Kellner, Podunavac, Ivkovic, Dukic, Thiess, Bahnmüller, T. Karpouzidis (?)