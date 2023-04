„Wir lassen uns nicht blenden“ - TuS Geretsried will sich gegen Ampfing revanchieren

Von: Rudi Stallein

Mit sehr viel Energie wollen die Geretsrieder um Marko Dukic (re.) dem TSV Ampfing Paroli bieten. Die spielfreien Osterfeiertage haben dem Team gutgetan und die Akkus aufgeladen. Foto: hans lippert © hans lippert

Der TuS Geretsried kommt erholt aus der Osterpause. Gegen den kommenden Gegner aus Ampfing haben die Geretsrieder noch eine Rechnung offen.

Geretsried – Allmählich rückt die Zeit der Rechenspiele näher. Acht Spieltage vor Saisonschluss hat Daniel Dittmann auf seinem Wunschzettel immer noch elf Punkte zusätzliche stehen, die nach seiner Hochrechnung für den Klassenerhalt reichen sollten. Drei Zähler würde er nach dem Spiel gegen den TSV Ampfing an diesem Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) gerne schon mal abstreichen, aber das wird ein schwieriges Unterfangen.

Daran, da ist sich der Coach des TuS Geretsried sicher, ändert auch die Tatsache nichts, dass die Gäste in der Rückrundentabelle mit lediglich einem Sieg aus den letzten neun Spielen das Schlusslicht bilden. „Das lasse ich gar nicht zu, dass wir uns davon blenden lassen. Das hat für uns überhaupt keine Wertigkeit“, stellt Dittmann klar und versichert: „Das hat in der Gegnervorbereitung überhaupt keine Rolle gespielt.“ Er habe sich die letzten Ampfinger Spiele angeschaut und ungeachtet des punktemäßigen Durchhängers „großen Respekt“ vor dem Gegner. „Die haben einige Top-Spieler und insgesamt eine unfassbar gute Mannschaft“, macht der TuS-Coach deutlich, dass er „viele Warnsignale“ ausgemacht habe.

Beispielsweise eine starke Offensive um den „pfeilschnellen“ Mike Opara. Der hat seine Qualitäten im Hinspiel unter Beweis gestellt, als er allein vier Treffer zum 6:0-Kantersieg des TSV beisteuerte. „Da haben sie uns eiskalt erwischt“, erinnert sich Daniel Dittmann an die Partie Anfang September im Isenstadion, verhehlt aber auch nicht, dass sein eigenes Team einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte und am Ende sang- und klanglos untergegangen war. „Unsere Tagesform war nicht optimal.“

Inzwischen hat sich Dittmanns Mannschaft gegenüber der Hinrunde deutlich gefestigt und in der Rückrunde erst ein Spiel verloren. Deshalb sollte der TuS Paroli bieten können, zumal nach der vorgezogenen Partie am Gründonnerstag in Kirchheim etwas mehr Zeit war, die Akkus aufzuladen. „Man hat im Training schon gemerkt, dass es jedem Einzelnen gutgetan hat, mal ein paar Tage vom Fußball wegzukommen“, so Dittmann. Entsprechend gehe er davon aus, „dass wir mit sehr viel Energie auftreten werden. Wir wissen alle, wie schwer die Aufgabe wird.“ Daran werde auch nichts ändern, dass bei den Gästen vor zwei Wochen Trainer Rainer Elfinger hingeschmissen hat, nachdem ihm vom Management offenbart worden war, dass die Zusammenarbeit im Sommer beendet werde. „Der Trainerwechsel wird sich nicht auf die Spielstruktur bei Ampfing auswirken“, ist TuS-Coach Dittmann überzeugt. (Rudi Stallein)

TuS Geretsried

Radic, Günther – Wiedenhofer, Hofherr, Kellner, Bahnmüller, T. Karpouzidis, N. Karpouzidis, Fister, Pech, Renger, Podunavac, Lajqi, Ivkovic, Dukic, Bauer, Walker.