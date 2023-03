Wolfratshausen empfängt Stern München - Drei Punkte „sind Pflicht“ für die BCF-Frauen

Zurück in der BCF-Startelf ist Lena Jocher (re.). Foto:HL/Archiv © HL/Archiv

Die Frauen des BCF Wolfratshausen konnten sich nach zuletzt eher schwachen Auftritten wieder fangen. Gegen die Reserve des FC Stern München sollen weitere Punkte folgen.

BCF Wolfratshausen - FC Stern München II (Sa., 16.45 Uhr) – Es ist ein leichter Aufwärtstrend erkennbar: Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge zeigten die BCF-Fußballerinnen zuletzt eine stabilere Leistung – und feierten mit einem 2:2 zumindest wieder einen Punktgewinn feiern. Geht’s nach Trainerin Franziska Hein folgen am Samstag drei weitere Zähler.

„Wir haben keine kurzfristigen Ausfälle, der Kader sieht gut aus und wir waren im Hinspiel deutlich stärker“, sagt sie mit Blick auf die Partie gegen die Reserve von Stern München. In ihrem dritten Spiel als alleinige Cheftrainerin – ihr Coaching-Partner Tobias Bernwieser musste sein Amt gesundheitsbedingt niederlegen – soll es mit dem ersten Sieg klappen. „Drei Punkte sind Pflicht“, möchte die junge Trainerin ihrer Mannschaft vor dem Spiel einbläuen.

Sie setzt auf ein kompaktes Zentrum und eine spielfreudige Doppelspitze. „Wir wollen frühzeitig zu Chancen kommen“, sagt Hein. Diesmal – in den vergangenen Wochen war das ein Schwachpunkt – „wollen und werden wir sie auch nutzen“.

Nach fünf Siegen in Serie zum Saisonstart haben die BCF-Frauen in den jüngsten vier Partien der Bezirksoberliga nicht mehr gewonnen. Ein Grund dafür sind die vielen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle. Bei einigen Spielerinnen deute sich aber eine zeitnahe Rückkehr auf den Rasen an. „Für die Stimmung in der Mannschaft ist das gut.“ Ein Sieg wäre es nach den jüngsten Ergebnissen auch. dst