Wolfratshausen gibt zweimalige Führung aus der Hand

Von: Oliver Rabuser

Nicht immer ganz sattelfest war die BCF-Defensive um Torhüter Simon Oppolzer (Mi.) beim 3:3-Unentschieden zum Auftakt gegen den 1. FC Penzberg. © hans lippert

Ein phasenweise wildes Spiel mit sechs Toren sahen die Zuschauer im Bezirksliga-Derby des BCF gegen Penzberg. Die Hausherren lagen zweimal in Führung, kamen jedoch erst kurz vor Schluss zum 3:3-Ausgleich.

Wolfratshausen – Drei Tore, davon ein Doppelpack von Musti Kantar, reichten dem BCF Wolfratshausen nicht für einen Auftakt-Dreier: Trotz zweimaligen Vorsprungs mussten sich die Farcheter nach Abwehrfehlern gegen den 1. FC Penzberg mit einem 3:3 zufrieden geben.

Leo Fleischer und Rene Stoiber waren die beiden letzten verbliebenen Protagonisten auf dem Kunstrasenplatz des Isar-Loisach-Stadions. Um sie herum schwärmten schon die Fußballerinnen aus Langengeisling und Wolfratshausen aus, um sich auf ihre Partie vorzubereiten. Das BCF-Trainerduo war indes noch mit der Analyse einer Partie beschäftigt, die für die Zuschauer höchst unterhaltsam war. „So wild wie das Ergebnis ist, es spiegelt den Verlauf gut wieder“, resümierte Fleischer. Der Ballclub benötigte rund eine halbe Stunde, um das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Die Gäste verbuchten einige aussichtsreiche, gleichwohl unentschlossene Möglichkeiten; Wolfratshausen immerhin einen Pfostenkullerer von Amani Mbaraka.

Die Qualität der Farcheter bei ruhenden Bällen ist hinlänglich bekannt: Paul Müller schickte den Ball von der Mittellinie in eine der hinteren Parzellen des Strafraums, von wo Jona Lehr ablegte und Kantar mit den Hacke gleichermaßen sehenswert wie erfolgreich vollendete – 1:0. Auch bei Penzberg führte ein Freistoß zum Torerfolg. Allerdings verpasste es das BCF-Kollektiv den nicht gesperrten Ball zu blockieren, sodass Marco Hiry schnell ausführen und Andreas Schneeweiß vollstrecken durfte. Nicht die einzige Schlafmützigkeit des Platzherren: Nach dem 2:1 führte eine Unordnung zum sofortigen Ausgleich. Zuvor hatte Kantar per Strafstoß nach Foul an Lehr getroffen.

Als dem eingewechselten Max Panholzer dann die Kugel unverhofft und völlig unbehelligt vor BCF-Keeper Simon Oppolzer vor die Füße fiel und zum 2:3 einschoss, drohte den Platzherren ein Fehlstart. „Die Gegentore waren bitter“, fasste Fleischer zusammen. „Aber wir haben die Intensität angenommen und sind nach dem Rückstand wieder zurückgekommen.“ Lag freilich auch an Penzbergs Mirko Ramcic, der Kantar bei Adama Diarras Eckball das hohe Bein an den Kopf rammte. Diesmal schnappte sich Lehr den Ball und sorgte per Elfer nicht minder souverän wie Kantar zuvor für einen gerechten Endstand.

BCF Wolfratshausen - 1.FC Penzberg 3:3 (1:1) - Tore: 1:0 (26.) Kantar, 1:1 (37.) Schneeweiß, 2:1 (48./FE) Kantar, 2:2 (49.) Grgic, 2:3 (65.) Panholzer, 3:3 (88./FE) Lehr. – Schiedsrichter: Kralic (Wörnsmühl). – Zuschauer: 200

BCF: Oppolzer - Weilguni, Hummel, Rödl, Müller, Schubnell, Ivic (80. Ratte), Mbaraka (73. Uguz), Diarra, Lehr, Kantar