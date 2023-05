Neun-Punkte-Woche für Wolfratshausen? Herbertshausen und Neuried warten

Franziska Hein: Die BCF-Trainerin hofft auf einen Sieg gegen Herbertshausen und Neuried. © Bcf

Nach dem Sieg gegen Traunstein will Wolfratshausen am Donnerstag in Herbertshausen nachlegen und die Woche mit einem Sieg gegen Neuried vergolden.

Wolfratshausen – Englische Woche für die Frauen des BCF Wolfratshausen – eine, aus der Trainerin Franziska Hein mit einer weißen Weste herausgehen möchte. Am Donnerstag steht eine Auswärtsfahrt zum Tabellenletzten nach Hebertshausen in dem Kalender. Am Samstag erwartet der Zweite der Bezirksoberliga mit dem TSV Neuried einen spielstarken Gast, der nur sechs Punkte weniger als die Wolfratshauserinnen eingefahren hat.

Dementsprechend erwartet Hein zwei gänzlich unterschiedliche Duelle. Am Donnerstag gegen die SpVgg Hebertshausen „gehe ich davon aus, dass unser Kader gut genug ist, das Spiel klar zu gewinnen“. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende sind Innenverteidigerin Eva Maier und Flügel-Arbeiterin Selina Schauer wieder mit an Bord. Mit einer offensiven Spielweise soll die Mannschaft – die torgefährlichste der Liga – einen Sieg gegen die defensiv anfälligste Mannschaft der Bezirksoberliga einfahren. Fehlen könnte dabei eine Stütze in der Abwehrreihe: Marina Siegl ist seit dem Wochenende angeschlagen. „Wann sie wieder spielen kann, wissen wir noch nicht“, sagt Hein. Sie hofft, dass es zumindest bis zum Wochenende klappt. Die Partie gegen den TSV Neuried hält die Trainerin nämlich für weitestgehend ausgeglichen. Das Hinspiel – eine 4:3-Niederlage – „war schon schwierig und ich denke, dass es noch mal ein enges Rennen werden könnte“, prognostiziert die Übungsleiterin – schiebt aber gleich hinterher, dass ihre Mannschaft genügend Qualität mitbringt, drei Siege innerhalb von einer Woche einzufahren. Am vergangenen Samstag schlug der BCF die DJK Traunstein mit 2:1. (dst)