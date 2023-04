Wolfratshausen ist wieder im Abstiegskampf angekommen

Von: Oliver Rabuser

Unglückliches Debüt: Auch Torhüter Albin Veliqi (li.) konnte die 1:4-Heimniederlage des BCF Wolfratshausen gegen Haidhausen nicht verhindern. © hans lippert

Einmal mehr als defensiv zu anfällig präsentierte sich der BCF Wolfratshausen bei der 1:4-Niederlage am Samstag gegen die SpVgg Haidhausen. Leo Fleischer suchte erst gar keine Ausflüchte, sprach klar aus, dass es für den Ballclub jetzt einzig um den Ligaverbleib gehe. Der Coach benannte aber auch die aus seiner Sicht maßgebliche Voraussetzung dafür: „Wir haben es in den direkten Duellen selbst in der Hand.“

Wolfratshausen – Dass der Einstieg gegen Haidhausen in puncto Aggressivität und Bereitschaft passte, stimmt positiv. Dass dann aber der Matchplan des gezielten Anpressens und wachen Auges auf die Spielmitte abhanden kam, macht nachdenklich. „Wir bekommen aktuell zu viele Gegentore, hatten 2023 noch kein Zu-Null-Spiel“, gab Fleischer zu bedenken. Die Mannschaft wusste um die spielerische Finesse des Gegners, der eine Reihe von Spielern mit höherklassiger Erfahrung hat. Wenn dann noch Pech mit reinspielt, wird’s schwierig. Mitch Rödl sowie Tormann und Startelf-Debütant Albin Veliqi waren die Unglücksraben beim 0:1 – einer harmlosen Hereingabe von der Torauslinie, die durch die ungewollte Richtungsänderung im kurzen Toreck landete. Veliqis Leistung beurteilte Fleischer ambivalent: „Er hat sein Potenzial gezeigt, hatte aber unglückliche Aktionen.“ Es waren keine kapitalen Fehler, aber die Patzer seiner Vorderleute konnte er nicht ausbügeln. Keine zwei Minuten nach dem Rückstand schlug es wieder hinter Veliqi ein. Beim Zuspiel vom Flügel ließ die BCF-Defensive den Rückraum unbewacht – 0:2.

Dann zerstörte Manuel Spreiter einen 3-1-Konter durch ein zu spätes und ungenaues Abspiel. „Eigentlich unfassbar“, meint Fleischer, der sich wenig später aber doch mit dem Anschlusstreffer trösten durfte, als Patrick Weilguni in einen Eckball von Jean-Luca Dötsch startete.

Der zweite Abschnitt wurde überschattet von der schweren Verletzung Luka Copordas. Minutenlang wurde der Münchner am Knöchel behandelt, eher der Sanka eintraf. Wolfratshausen stand in Summe zu tief, um selbst großartig Akzente zu setzen. Ein Versuch von Musti Kantar sowie ein Drehschuss von Argjent Veliqi sollten die einzigen Möglichkeiten bleiben. Haidhausen machte indes mit einem Freistoß-Abpraller und einem Konter alles klar. or

BCF Wolfratshausen - SpVgg Haidhausen 1:4 (1:2) - Tore: 0:1 (18.) de Prato, 0:2 (20.) Bolona, 1:2 (36.) Weilguni, 1:3 (60.) Härtel, 1:4 (90+9) Unglert. – Schiedsrichter: Fabian Balasch (TSV Buchbach). – Zuschauer: 80.

BCF: Al.Veliqi, Weilguni, Müller, Rödl, Eismann (70. Diarra), Schubnell, Kantar, Reitel, Mbaraka, Dötsch (46. Uguz), Spreiter (46. Veliqi)