Wolfratshausen schlittert in den Abstiegsstrudel

Eine dicke Chance verbuchte auch Amani Mbaraka (Mi.) für den BCF bei der 0:3-Niederlage in Denklingen.

Der BCF Wolfratshausen ist mit Vollgas in den Abstiegsstrudel hineingeschlittert. Nach der 0:3 (0:3)-Niederlage am Samstag beim VfL Denklingen beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz nurmehr drei Zähler. Coach Leo Fleischer gab sich kämpferisch: „Wir haben es in eigener Hand, müssen aber endlich wieder einen Dreier holen.“

Und zwar nicht erst gegen Großhadern und Hellas, wenn die Favoritenrolle ausnahmsweise auf Seiten der Farcheter ist. Nein, gleich am kommenden Wochenende wolle man ausgerechnet gegen den seit der Winterpause ungeschlagenen SV Aubing „den wichtigen Sieg landen“.

Zum Scherzen war Fleischer freilich nicht zu Mute. Einerseits hätten die Farcheter den Heimweg aus dem Landsberger Hinterland durchaus mit einer saftigen Packung antreten können. Der VfL traf die Unterkante der Latte, hatte zudem zwei weitere Hochkaräter. Andererseits wurden die Flößerstädter vom Spielglück komplett ausgespart. Gleich mit dem ersten Eckball schlug es hinter Goalie Albin Veliqi ein – Hannes Rambach lenkte den Ball mit dem Scheitel in die lange Torecke. „Guter Kopfball, aber er steht auch relativ frei am kurzen Pfosten“, kommentierte der Coach das Abwehrverhalten gleichbedeutend mit einem „denkbar schlechten Start“. Fraglos hatte der BCF seine Momente. Jona Lehrs Freistoß wäre wohl gefährlich geworden, hätte er nicht noch an der Abwehrmauer gekratzt. Dann steuerte Amani Mbaraka nach misslungenem Rückpass von Michael Stahl alleine auf Manuel Seifert zu. Der VfL-Keeper parierte Mbarakas Versuch ebenso wie den Nachschuss von Lehr. „So einen Ball musst du machen“, monierte Fleischer.

Aber es kam noch viel schlimmer: Denklingens zweiter Eckball hätte ins Seitenaus geklärt werden könne, führte aber zu einem weiteren Eckball. Da stand dann Simon Ried blank am zweiten Pfosten – 0:2. Sechs Minuten später der endgültige K.o. für die Gäste. Mitch Rödl unterlag Lukas Greif im Zweikampf, der Ball kam als Steilpass zu Ried – 0:3. Fleischer brachte Fabio Ratte, der die Offensive belebte, räumte aber auch ein, dass die eigenen Flügel „nicht wirklich gut besetzt“ gewesen sind. Jean-Luca Dötsch und Emre Uguz kamen bei ihren Chancen dem BCF-Ehrentor noch einigermaßen nahe. Letztlich aber ließ die umsichtige VfL-Abwehr nichts mehr zu. or

VfL Denklingen - BCF Wolfratshausen 3:0 (

Tore: 1:0 (2.) Rambach, 2:0 (33.) S. Ried, 3:0 (39.) S. Ried. – Schiedsrichter: Menacher (Pfaffenhofen).

BCF: Veliqi – Mbaraka, Hummel, Bares (75. Dötsch), Schubnell, Weilguni, Diarra (70. Eismann), Lehr, Rödl, Uguz (65. Ratte), Kantar,