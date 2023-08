Wolfratshausen setzt Erfolgsserie fort - Demirs Handschrift wird deutlich

Von: Oliver Rabuser

Obenauf waren Mohamed Barrie (2.v.re.) und der BCF Wolfratshausen auch gegen den gut gestarteten Aufsteiger aus Habach und gewannen ihr Heimspiel deutlich mit 4:0. © hans lippert

Der Farcheter Sommerzauber hält weiter an: Ausgerechnet gegen den starken Aufsteiger ASV Habach feierte der BCF Wolfratshausen einen 4:0-Erfolg und blieb erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer.

Die Zuschauer staunten jedenfalls nicht schlecht. Jene aus Habach, weil ihnen der Spieler mit der Rückennummer 13 partout nichts sagen wollte. Und im BCF-Lager irritierte die Tatsache, dass ein Kicker in der Startelf stand, der den Klub vor wenigen Wochen eigentlich verlassen hatte: Adama Diarra. Anfang vergangener Woche kehrte der 20-Jährige reumütig aus Feldmoching zurück. Mit eindrucksvoller Comeback-Bilanz: Zunächst glänzte Diarra mit einer tollen Vorlage, ehe er in den letzten Zügen der Partie selbst noch traf.

Ihn deswegen explizit herauszuheben wäre despektierlich gegenüber einer bärenstarken Teamleistung. „Das ist meine Handschrift“, versicherte Coach Tarkan Demir mit Blick auf das auffällig effiziente Miteinander. Jeder kämpft für jeden, könnte man es auf einen einfachen Nenner herunterbrechen. Doch es ist mehr. Demirs Mannen stehen für einander ein. Passiert ein Fehler, eilt der Nebenmann sofort herbei. Untereinander werden die Notwendigkeiten diskutiert. Hilfestellungen gegeben. Der BCF hat endlich wieder ein lebendiges Team. „Das geht alles nur mit taktischer Disziplin“, betont der 46-Jährige.

Eine Tatsache, die auch den so furios gestarteten Aufsteiger beeindruckte. Habach fand mit Ausnahme einer winzigen Phase vor der Pause, als drei Bälle am Stück in den Sechzehner flogen und Musti Kantar in einem Fall per Hacke den möglichen Einschuss blockte, zu keiner Zeit in die Partie, Fast schon zwangsläufig stellte ein Standard die Weichen: Kantar rauschte in einen Eckstoß von Fatih Kocyigit – 1:0. Den spielerischen Fortschritt dokumentierten die Treffer zwei und drei. Kantar ließ im Mittelfeld den Ball in Diarras Lauf tropfen, es folgte ein kurzes Dribbling und das perfekte Zuspiel für Kocyigits 2:0. Dann steuerte plötzlich Manuel Spreiter alleine auf Tormann Tobias Radiske zu und beendete eine lange Leidenszeit mit dem Torerfolg, der gleichbedeutend mit der Vorentscheidung war. Habachs Abwehrkette war bis an die Mittellinie aufgerückt, als der Ball des Weges kam.

„Langsam fruchtet das Training“, merkte Demir an. „Alle die da sind, verstehen langsam, die Einheiten im Spiel umzusetzen.“ Dabei fehlten ihm am Samstag rund ein Dutzend Akteure. Scheint so, als habe der BCF heuer das Rüstzeug für die ganz große Überraschung.

BCF Wolfratshausen - ASV Habach 4:0 (2:0) - Tore: 1:0 (17.) Kantar, 2:0 (40.) Kocyigit, 3:0 (54.) Spreiter, 4:0 (83.) Diarra. – Schiedsrichter: Daniel Gutmann (FC Bayern München). – Zuschauer: 250.

BCF: Neumeier – Thankgod, Barrie, Kresta, Müller, Schubnell, Geci (76. Dalgin), Kocyigit, Diarra (86. Arikan), Spreiter (80. Eismann), Kantar (83. Zielinski)