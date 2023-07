BCF Wolfratshausen steigt mit vielversprechendem Trainer in Bezirksligasaison ein

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Die Fußballer des BCF Wolfratshausen (vo. v. li.) Raul Ibraimov, Denis Veliqi, Emre Uguz, Fatih Kocyigit, Tahir Dalgin, Albin Veliqi, Adrian Neumeier, Mahir Halilovic, Humble Asoegwu Thankgod, Matej Bonic, Alexander Bares, Manuel Spreiter, Fabio Ratte, (mittlere Reihe) Tarkan Demir, Helmut Forster, Swantje Suthmann, Daniel Walleitner, Leon Hölting, Roman Didkovsky, Garyk Muradian, Korbinian Graf, Kristijan Stipic, Mori Camara, Ioannis Pavlidis, Marcus Männer, (hi.) Endrit Mustafa, Furkan Yavuz, Mohamed Barrie, Argjent Veliqi, Emmanuel Ojo, Mustafa Kantar, Bernhard Kresta, Nico Eismann, Marinus Estner, Jonas Fottner, Patrick Weilguni, Theo Mastoridis und Ralf Schubnell. Foto: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Als Bayernligist war der BCF Wolfratshausen das Aushängeschild im Landkreis. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Der Verein steckt im Umbruch.

Wolfratshausen – Der Verein würde diese exponierte Stellung irgendwann gerne wieder einnehmen. Doch davon kann aktuell keine Rede sein. Die Farcheter kämpfen mit ganz anderen Widrigkeiten. Wie etwa der öffentlichen Wahrnehmung beziehungsweise dem stets extrem limitierten Zuschauerinteresse.

Sportlich geht es in erster Linie darum, Konstanz und Kontinuität zu erreichen. Wie schwer das ist, haben die vergangenen Jahre gezeigt. Fragte man bei Helmut Forster nach der mittelfristigen Ausrichtung des Klubs, lautete die Antwort stets: „Heuer konsolidieren, kommendes Jahr weiter vorne angreifen.“ Dazu kam es nicht. Einzige Konstante waren die Relikte aus besseren Zeiten, die dem Klub die Treue gehalten haben, ihn noch unterstützen, obgleich der Zenit überschritten ist. Doch diese Spieler werden nicht jünger; sie haben Kinder, einen fordernden Job, oder ständig auftretende Wehwehchen. Jona Lehr, Musti Kantar und Paul Müller sind die Überbleibsel aus besseren Tagen.

BCF Wolfratshausen weiter im Umbruch

Und deren Verweildauer könnte nach dieser Spielzeit ihre Endlichkeit erreichen. Problem an der Sache ist, dass der vor zwei Jahren eingeläutete Umbruch nicht reibungslos zu vollziehen ist. Es gibt diese Spieler, die gerne in Farchet kicken. Die Schubnells, Neumeiers, oder Weilgunis. Ein stabiles Gerüst wäre ja vorhanden. Doch stoßen immer wieder Kicker von irgendwoher an die Kräuterstraße, die sich besser sehen, als sie sind, eigene Ziele verfolgen, einen dünnen Geduldsfaden haben, oder fern der geselligen Schiene zu verorten sind.

Zuletzt waren Adama Diarra, Amani Mbaraka oder Jean-Luca Dötsch Kandidaten, von denen man sich in vielen Belangen mehr versprochen hätte. Also: Wieder neue Leute holen und versuchen, sie zu integrieren. Der Kniff, Tarkan Demir als Trainer zu verpflichten, könnte sich als wertvolle Maßnahme entpuppen. Demir ist ein Typ, dem es schlicht egal ist, was wer über den Ballclub denkt. Stigma oder Karma – alles wird auf null gesetzt. Der 46-Jährige baut auf einen breiten Kader, das nötige Maß an Regionalität und eine Mannschaft, die sich stetig weiter entwickelt.

Coach Demir visiert „gesicherten Mittelfeldplatz“ in der Bezirksliga an

Den BCF nur mit Kickern aus der Region zu bestücken, ist schier unmöglich. Zusammen mit Co-Trainer Marcus Männer und den Führungsspielern gilt es, ein Dutzend Neulinge einzugliedern. Ein Projekt, das sich nicht mal eben während einer von Urlauben geprägten Sommervorbereitung umsetzen lässt. Nicht aus Jux betonte Demir bei seiner Verpflichtung, er stelle sich beim BCF etwas Längerfristiges vor. Bei seinen Vorgesetzten rennt er damit offene Türen ein. Und auch den vom Coach proklamierten „gesicherten Mittelfeldplatz“, würde Abteilungsleiter Forster sofort unterschreiben. Der erhoffte Schritt nach vorne lässt sich allerdings nur bewältigen, wenn alle Beteiligten gemeinsamen an einem Strang ziehen. (Oliver Rabuser)