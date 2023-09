Wolfratshausen verpasst Sprung an die Spitze um Minuten

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Unentschieden endete das Spitzenspiel in der Bezirksliga zwischen Wolfratshausen und Raisting. In dieser Szene stoppe BCF-Kapitän Ralf Schubnell (re.) einen Pass von Benedikt Steckele. © oliver rabuser

Für 91 Spielminuten war der BCF Wolfratshausen Tabellenführer der Bezirksliga Süd. Nämlich von jener vierten Minute an, da Fabio Ratte zum 1:0 für die Flößerstädter einschoss, bis hin zum Kopfballtreffer von Raistings Florian Breitenmoser, der in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:2-Endstand besiegelte.

Dass die Farcheter es nicht schafften, dem Spitzenreiter den ersten Fleck auf der bis dato blütenweißen Weste zu verpassen, war weitgehend selbst verschuldet. „Die Mannschaft merkt, dass mehr drin gewesen wäre“, ordnete Tarkan Demir die verhaltene Stimmung nach Schlusspfiff ein. Der BCF-Coach attestierte den Gästen einen „schmeichelhaften Punktgewinn“, weil seine Elf im ersten Abschnitt „klar besser“ und nach dem Seitenwechsel „nicht schlechter“ gewesen sei. Zum Sieg fehlte je eine Prise Entschlossenheit und Cleverness.

Ratte traf früh im Nachschuss nach Adama Diarras starkem Dribbling und der Parade von SVR-Goalie Urban Schaidhauf. Danach streifte eine Hereingabe Diarras den Querbalken, ehe Schaidhauf mit flinker Fußabwehr gegen Manuel Spreiter klärte. Das wäre der Dolchstoß für die bis dahin komplett unauffälligen und mit sich selbst beschäftigten Raistinger gewesen. Dann zeigte der BCF die ganz feine Klinge: Diarra und Ardian Geci kombinierten auf engstem Raum, Geci stieß in den Raum und ließ Schaidhauf keine Chance – 2:0.

Die Freude währte nur kurz, denn Moritz Sedlmaier traf fünf Minuten nach seiner Hereinnahme per Kopf zum 2:1. Demir sah den Ball „schon sehr lange in der Luft“, was als Seitenhieb in Richtung der begleitenden Verteidiger und Torhüter zu verstehen war.

Nach dem Seitenwechsel merkte man den Gastgebern den personellen Aderlass an – fehlten doch Jona Lehr, Paul Müller, Musti Kantar und Fatih Kocyigit. Zudem gingen Diarra und Mohamad Barrie angeschlagen in die Partie. Als sich Spreiter verletzte, fehlte ein gelernter Stürmer. „Wir konnten vorne keinen Druck mehr aufbauen“, bedauerte der Coach. Dennoch hätte es reichen müssen. Nämlich als sich Diarra nach feinem Zuspiel von Tahir Dalgin mit jeder Menge Finten bis vor Schaidhauf manövrierte, es aber an ernsthaftem Abschluss missen ließ. Raisting schickte Flugball um Flugball in Richtung des BCF-Sechzehners. Doch am durch Daniel Zielinski verstärkten Abwehrbollwerk gab es kein Vorbei. Bis Alex Bares eine überzogene Zehn-Minuten-Strafe kassierte, Diarra im Mittelfeld ein überflüssiges Foul zog und Breitenmoser den Freistoß von Maxi König zum 2:2 in die Maschen wuchtete. „War klar, dass der Ball auf den langen Pfosten kommt“, merkte Demir leicht genervt an. Denn: „Da waren nicht nur einer, sondern drei Raistinger frei.“

BCF Wolfratshausen - SV Raisting 2:2 (2:1) - Tore: 1:0 (4.) Ratte, 2:0 (38.) Geci, 2:1 (45.) Sedlmaier, 2:2 (90. + 5) Breitenmoser. – Schiedsrichter: Lukas Windfellner. – Zeitstrafe: Bares (90.+2/BCF).

BCF: Neumeier – B. Kresta, Weilguni, Spreiter (49. Eismann), Asoegwu, Diarra, Ratte, Schubnell, Geci (93. Yavuz), Barrie, Dalgin.