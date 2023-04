Wolfratshausen will den Negativtrend stoppen

„Sechs-Punkte-Spiel“ des BCF gegen Denklingen

Von Oliver Rabuser

Dieses Szenario war zu Beginn der Rückserie nicht sehr wahrscheinlich. Jetzt aber ist es eingetreten: Der BCF Wolfratshausen steckt nach einer Ergebniskrise in den letzten Wochen plötzlich mitten drin im Schlamassel. Unterliegen die Farcheter am heutigen Samstag (13 Uhr) beim VfL Denklingen, werden sie sogar unmittelbar vom Sog des Abstiegsstrudels erfasst. Coach Leo Fleischer unterstellt seiner Mannschaft jedoch eine „hohe Eigenmotivation, um die Weichen auf Klassenerhalt zu stellen“.

Wolfratshausen – Gründe für den negativen Trend sind in erster Linie ständig wechselndes Personal sowie eine erhöhte Anfälligkeit der Defensive. „Die Rückrunde ist nicht wirklich gut gelaufen für uns“, räumt Fleischer ein. Sechs Spiele steht der 25-Jährige noch als Verantwortlicher an der Seitenlinie (wir berichteten) – seinen Heimatverein mit einem weiteren Abstieg zu verlassen, käme einer persönlichen Demütigung gleich. „Jetzt haben wir ein Sechs-Punkte-Spiel“, verweist der Coach auf die Brisanz.

Die Parallelen zum heutigen Kontrahenten stechen ins Auge. Denklingen hatte eine miese Vorrunde, jedoch nach drei Auftaktsiegen aus vier Begegnungen vermeintlich schnell den Turnaround geschafft. Doch ein torloses Remis gegen Berg und ein massives 0:5 in Penzberg ließen den VfL schnell wieder auf dem harten Boden der Realität aufschlagen. Das Aufeinandertreffen beider Krisenklubs dürfte auf einen Abnutzungskampf ohne Unterlass hinauslaufen. „Zweikämpfe gerade auswärts vor dieser Kulisse annehmen“, fordert Fleischer. Denklingen sei ein Team mit physischem Akzent. Da müsse man entsprechend dagegen halten, aber bisweilen auch in weiser Voraussicht „bestimmte Zweikämpfe“ vermeiden.

Timon Hummels Rückkehr nach Rotsperre kommt zur rechten Zeit, denn er soll sich des VfL-Torjägers Simon Ried annehmen. „Ihn musst du im Auge haben, weil er einer ist, den fast immer in den Strafraum reinkommt“, warnt der BCF-Trainer. Die Konterabsicherung wird ein zentrales Thema sein, speziell aber das Denklinger Umschaltspiel. „Ihr größter Trumpf“, so Fleischer, der mit Manuel Spreiter und Argjent Veliqi (beide verhindert) auf zwei Offensivkräfte verzichten muss. Sie geben sich mit den beiden Rückkehrern Jona Lehr und Fabio Ratte die Klinke in die Hand. or

BCF Wolfratshausen: Veliqi - Weilguni, Hummel, Rödl, Reitel – Schubnell, Mbaraka, Dötsch, Dirarra - Kantar, Lehr - Neumeier, Eismann, Bares, Uguz, Ratte.