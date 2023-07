Wolfratshauser als Experten in Sachen Effektivität

2:1-Auftakterfolg des BCF gegen Murnau

Von Oliver Rabuser schließen

Als Experten in Sachen Effektivität präsentierten sich die Fußballer des BCF Wolfratshausen bei ihrem 2:1 (1:0)-Auftaktsieg am Samstag gegen den TSV Murnau. Zwei Standards plus Vorteile in Sachen Körperlichkeit und Cleverness reichten den Farchetern, um die ambitionierten Gäste ins Leere laufen zu lassen.

Als nach 94 Spielminuten der Schlusspfiff ertönte, formte Tarkan Demir seinen Rücken zu einem Hohlkreuz. Dann ballte der BCF-Coach beide Fäuste und streckte sie mit einem Aufschrei der Erleichterung gen Himmel. Schließlich war der 46-Jährige auch gezeichnet von seinem intensiven Engagement an der Seitenlinie. „Ist schon sehr anstrengend, wenn man versucht, der zwölfte Mann zu sein“, räumte der Tölzer ein.

Seine Elf zelebrierte keine Wunderdinge, vielmehr war die Saisonpremiere eine solide Vorstellung. Demir verwies aus gutem Grund auf acht fehlende Spieler mit Startelf-Potenzial („Da kommt noch ein ganz anderer Konkurrenzkampf rein“). Am Samstag war schon mal ein williges Kollektiv zu beobachten, in dem vier Akteure für die Farbtupfer sorgten. Allen voran ein Duo, das für Verteidigungsfragen zuständig ist – Tormann Adrian Neumeier und Mohamed Barrie. Neumeiers Berufung kam für einige überraschend, zumal der Coach ihn nach seiner Kreuzbandverletzung noch nicht bei 100 Prozent sowie auf Augenhöhe mit Neuzugang Mahir Halilovic sah. Am Samstag entschied sich Demir aber anders und nannte als Begründung sein „Bauchgefühl“ am frühen Morgen. „Mahir ist auf der Linie einen Tick stärker, der Adri spielt aber besser mit“, erläuterte der Coach. Kleiner Trost für Halilovic: Die Torwartfrage ist laut Demir keinesfalls endgültig entschieden. Gleichwohl lieferte Neumeier gute Argumente für einen Verbleib zwischen den Pfosten. Er verhinderte in den ersten Zügen des Spiels den Rückstand, als Murnaus Thomas Bauer nach zwei flinken Doppelpässen plötzlich frei vor ihm auftauchte. Neumeier fischte auch Tadeus Henns 23 Meter-Knaller aus dem bedrohten Torwinkel. Und er packte zwei gute Paraden im weiteren Verlauf oben drauf.

Als wahrhaftiger Glücksgriff entpuppte sich Innenverteidiger Barrie. Vielleicht nicht der allerbeste Aufbauspieler, aber ein kompromissloser Zweikämpfer vor dem Herren. Im Mittelfeld bekam dann noch Fatih Kocyigit ein Fleißbildchen vom Coach, weil er neben feiner Ballbehandlung auch als Kämpfer gegen den Ball starke Aktionen hatte. Und dann war da natürlich noch Musti Kantar, der mittlerweile 35 Jahre alte Dauerbrenner, der die Partie ganz wesentlich prägte. Er verwandelte einen Handelfmeter, den niemand im weiten Rund so richtig nachvollziehen konnte, zum 1:0; saß aber auch beim Ausgleich der Gäste eine Zehnminutenstrafe ab, weil er Michael Moser unmittelbar nach Seitenwechsel nahe der Mittellinie violent rasiert hatte. Zudem war Kantar stets erster Zielspieler bei Standards. So auch beim 2:1-Siegtreffer, den Fabio Ratte nach einem von Barrie verlängerten Eckball markierte.

Dieses Quartett habe laut ihrem Trainer „noch ein paar Prozent mehr“ geliefert als der ebenso gefällige Rest des Farcheter Teams, das die kurzfristigen Ausfälle von Tarek Dalgin (beim Aufwärmen) und Paul Müller (blaues Auge nach 30 Minuten) bestmöglich kompensierte.

BCF Wolfratshausen - TSV Murnau 2:1 (1:0) - Tore: 1:0 (17.) Kantar (HE.), 1:1 (56.) Ott, 2:1 (64.) Ratte. – Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München). – Zuschauer: 250.

BCF: Neumeier – Weilguni, Barrie, Kresta, Müller (31. Ojo, 73. Spreiter), Schubnell, Kocyigit, Thankgod, Ratte (84. Yavuz), Lehr, Kantar.