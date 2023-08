Wolfratshauser Burg soll nicht fallen

Von: Oliver Rabuser

Verteidigt gegen Habach auf der rechten Seite: BCF-Neuzugang Humble Thankgod (li.). © Hans lippert

Heimspiele knapp für sich zu entscheiden, war in der neuen Saison ein starkes Merkmal des BCF Wolfratshausen, gleichzeitig auch der Grundstock für den Höhenflug in der Tabelle. Jetzt steht mit einem hervorragend gestarteten Neuling die nächste Herausforderung vor der Türe: Am heutigen Samstag um 17 Uhr kommt der Tabellenzweite ASV Habach ins Isar-Loisach-Stadion.

Haben die Wolfratshauser zum dritten Mal in Folge die Nase knapp vorne? 2:1 gegen Murnau, 3:2 gegen Wacker – Nun also Habach, das aufmüpfige Team aus dem 1200 Einwohner zählenden Ort am südöstlichen Rand des Altlandkreis Weilheim. Tarkan Demir, der das Match ob der geographischen Distanz von überschaubaren 31 Kilometern als Derby einordnet, erneuert die inzwischen allgemeingültige Vorgabe: „Wir werden alles dafür tun, dass unsere Burg nicht fällt.“ Hält das Gemäuer des Isar-Loisach-Stadions nunmehr auch den Attacken des Aufsteigers stand, oder bröckelt es erstmals? Der BCF-Coach sieht beiden Teams in „der „gleichen Ausgangslage“. Drei Siege, ein Remis – so die Bilanz.

Zweimal beobachtete der 46-Jährige des ASV bereits. Mit der Erkenntnis, dass die Elf von Markus Vogt „spielerisch nicht die Übermannschaft“ sei, gleichwohl aus den vorhanden Mitteln am Optimum kratze. Vor allem das Umschaltspiel der Habacher sei eine „effiziente Waffe“: Torjäger Maxi Nebl charakterisiert Demir als „schnellen Stürmer mit einem Lauf“. Die Schwergewichte aber hat der Übungsleiter im Bereich der Einfädler ausgemacht. Namentlich: Maxi Kalus und Felix Habersetzer, beide früher höherklassig unterwegs. „Sie sind der Kopf der Mannschaft“, betont Demir. Deswegen sei es wichtiger, bereits im Mittelfeld Druck auf die Ideengeber auszuüben, als strikt auf Nebls Bewegungsradius zu achten.

Der Farcheter Kader ist allerdings so dünn wie nie zuvor besetzt. Liegt an Alex Bares, der einen weiteren Urlaub einstreut, aber auch an der Muskelverletzung bei Marco Ivic. Der Trainer weiß, dass er nichts dran ändern kann. Paul Müller und Tahir Dalgin als Ergänzungen zur Vorwoche nennt Demir „zwei Lichtblicke“. Müller wird wie gewohnt als Linksverteidiger agieren, Humble Thankgod wechselt hinüber auf die rechte Seite. „Mehr Alternativen haben wir nicht“, bedauert der Coach. Mit Ausnahme der neuen Wolfratshauser Festung.

BCF Wolfratshausen: Neumeier - Thankgod, Barrie, Kresta, Müller, Schubnell, Geci, Eismann, Spreiter, Kocyigit, Kantar, Halilovic, Stipic, Zielinski, Dalgin.