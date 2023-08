Wolfratshauser mit gezielten Aktionen nach vorne

Von: Oliver Rabuser

Schuss ins Glück: Musti Kantar (Mi.) knallte in dieser Szene VfL-Keeper Manuel Seifert den Ball zum 2:0 um die Ohren. Letzlich gewann der BCF in Denklingen mit 3:1. © oliver rabuser

Ein Trainer muss den Fußball vorleben. Das weiß Tarkan Demir als alter Hase im Geschäft natürlich. Und so ließ er sich nicht lange bitten, als sich seine Mannschaft nach Schlusspfiff zur Jubelkreis formierte. „Super Leistung, geile Mannschaft“ und noch einiges andere brüllte der Trainer in die Runde.

Immerhin hatte der BCF Wolfratshausen gerade eben auch sein zweites Saisonspiel mit 3:1 beim VfL Denklingen gewonnen und empfängt am morgigen Dienstag (18.30 Uhr) Aufsteiger Wacker München vom ungewohnten, aber schmucken zweiten Tabellenplatz.

Fünf Urlauber, fünf Verletzte, neu formierter Kader – der gute Start war keineswegs vorhersehbar. Doch die Farcheter treten ungleich sichtbarer als verschworenes Team im Vergleich zu den Vorjahren. Die erste halbe Stunde war der Ballclub nur die zweitbeste Mannschaft auf dem Platz. Das hatte neben den vielen Neuzugängen auch mit den notwendigen Umstellungen – mit Jona Lehr und Paul Müller fehlten zwei Routiniers – zu tun. „Dauert halt, bis Abstimmung und Absprachen passt“, sah Demir keine kritischen Ansätze. Mit Ausnahme einer Glanztat von Keeper Adrian Neumeier passierte schließlich auch nicht viel.

Kurz vor dem Pausenpfiff ging es aus BCF-Sicht dann los. Musti Kantar beschleunigte nach abgefangenem Ball den Gegenstoß, Patrick Weilguni bedient Marco Ivic – 1:0. Nach dem Seitenwechsel folgte die nächste Jubelarie. Kantar setzte sich nach einem Einwurf von Weilguni zweimal hart an der Trennlinie zur Legalität durch, ehe er den Ball aus einer für Rechtsfüßler ungünstigen Position gekonnt in die lange Torecke steuerte – 2:0. Seine Elf habe „die gezielteren Aktionen nach vorne“ initiiert, beobachtete Demir. Hinten freuten sich derweil Mohamed Barrie und Bernhard Kresta über viele dankbare lange Bälle der Denklinger. Und doch machte der Spannungsbogen einen kurzen Richtungswechsel: Bei einem Eckball passte die BCF-Hintermannschaft nicht auf und es stand 1:2. Doch die Farcheter ließen auch nichts mehr zu. Im Gegenteil: Fabio Ratte setzte mit einer tollen Einzelleistung in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. „Wir waren die cleverere Mannschaft und haben unsere Chancen rigoros verwertet“, bilanzierte Demir mit heiserer Stimme. OLIVER RABUSER

VfL Denklingen - BCF Wolfratshsn. 1:3 (0:1) - Tore: 0:1 (44.) Ivic, 0:2 (52.) Kantar, 1:2 (87.) Ahmon, 1:3 (90.+3) Ratte. – Schiedsrichter: Albegger. – Zeitstrafe: Spreiter (72./BCF). – Zuschauer: 80.

BCF: Neumeier - Kresta, Weilguni, Eismann (46. Geci), Kantar (81. Reitel), Asoegwu, Ratte, Ivic (69. Spreiter - 89. Bares), Schubnell, Kocyigit, Barrie.