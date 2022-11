Zum Abschluss gibt es einen Charaktertest für den BCF

Von: Oliver Rabuser

Fraglich ist der Einsatz von Paul Müller (li.) im heutigen Match des BCF Wolfratshausen beim MTV Berg. © hans lippert

Der BCF Wolfratshausen möchte mit einem Sieg beim MTV Berg in die Winterpause gehen. Coach Leo Fleischer warnt jedoch vor dem Tabellenvorletzten.

Wolfratshausen – Ausgerechnet hinter dem letzten Match der Herbstrunde versteckt sich ein Charaktertest. Nach der keinesfalls eingeplanten Heimniederlage gegen Unterpfaffenhofen muss der BCF Wolfratshausen am heutigen Samstag um 14 Uhr beim MTV Berg das Energielevel noch einmal bis ans Limit hochfahren, um auf Distanz zur Abstiegszone der Bezirksliga Süd zu bleiben. Coach Leo Fleischer wertet die Partie beim Tabellenvorletzten als „maßgeblich“ für die Stimmung, mit der man in die Winterpause gehen wird.

Vor allem aber warnt der 25-Jährige seine Mannen vor Trugschlüssen. Was passiert, wenn die BCF-Elf nur zu 70 Prozent auf dem Rasen anschiebt, war in der Vorwoche zu beobachten – lasch in die Partie gekommen, mangelhafte Zweikampfführung, mentale Verzögerung in Pressing-Situationen. Fleischer erwartet Widerstand am Lohacker, sieht die Gastgeber in einem „sportlichen Überlebenskampf“.

Dass die Berger durchaus Qualität besitzen, veranschaulichten sie zuletzt beim FC Penzberg. Zwar unterlag der MTV nach zwei Standards mit 2:3 – wirklich gerecht sei das Resultat aber nicht gewesen. „Eigentlich Wahnsinn, dass Berg das Spiel noch verliert“, zeigte sich Fleischer von den ersten 70 Minuten durchaus beeindruckt. „Wir werden uns von der Tabelle nicht täuschen lassen“, stellt er klar. Einen zu großen Stellenwert möchte der Trainer der heutigen Partie dann aber auch nicht beimessen. „Aber wir haben uns keine schlechte Ausgangsposition erarbeitet, und ein Sieg würde das Jahr nur richtig gut abschließen“, betont Fleischer.

Ein wichtiger Aspekt hierfür ist die Anzeigetafel. Denn geht der BCF in Führung, gewinnt er im Regelfall auch. So war das in dieser Saison – mit Ausnahme der Partie gegen Neuried (1:1) – immer. „Daran sieht man, wie wichtig ein Vorsprung für uns ist“, unterstreicht der Coach. Bei Rückstand habe man bis dato „häufig unclever“ agiert.

Personell notiert Fleischer zwei Ausfälle und drei Fagezeichen. Tormann Simon Oppolzer muss wegen Prüfungsterminen passen. Den BCF-Kasten hütet somit Armin Herbert, der sich zuletzt im Reserveteam Spielpraxis angeeignet hat. Anto Stipic ist wegen Knieproblemen raus. Patrick Weilguni (Leiste), Adama Diarra (krank) und Paul Müller (privat) wackeln zumindest. Wieder im Kader ist Abou Camara, der Verletzung, Sperre und Umzug hinter sich gelassen hat.

BCF Wolfratshausen: Herbert – Weilguni, Hummel, Rödl, Rose - Schubnell, Kantar, Mbaraka, Eismann - Lehr, Spreiter - Kukrica, Glavas, Camara, Diarra, Veliqi, Müller (?).