Zuversicht beim BCF: Kantar, Rödl und Reitel gegen Haidhausen wieder mit dabei

Von: Oliver Rabuser

Farchets Nummer eins, Simon Oppolzer, hat sich in Deisenhofen den kleinen Finger gebrochen und wird vom nachverpflichteten Albin Veliqui im Kasten vertreten. Foto: or © or

Gegen Haidhausen melden sich beim BCF Wolfratshausen drei Spieler zurück. Auf ihren Schlussmann müssen die Gastgeber aber nach wie vor verzichten.

Wolfratshausen – Mit weit größerer Zuversicht als vor dem Match in Deisenhofen (0:6) vor zehn Tagen blickt der BCF Wolfratshausen auf die Heimpartie gegen die SpVgg Haidhausen (Samstag, 14 Uhr). Aus Sicht der Farcheter ist jede Menge geboten: Der Ballclub kann entscheidend in das Meisterschaftsrennen eingreifen, dazu kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Spieler Gilbert Diep.

Und bei Leo Fleischer dürfte der Gedanke ans Hinspiel zu einer emotionalen Spitze führen. Denn es war ein bewegtes Wochenende, einst im September des Vorjahres. Das Oktoberfest öffnete nach zweijährigem Lockdown wieder die Pforten, und der Trachtlerumzug ging gerade zu Ende, als nicht unweit auf einem Kunstrasenplatz in Obergiesing das Bezirksligaspiel zwischen Haidhausen und Wolfratshausen angepfiffen wurde.

Der BCF war klarer Außenseiter, steckte im Tabellenkeller fest und trennte sich nur wenige Tage zuvor von Trainer Heinz Tochtermann. Neu an der Seitenlinie war Leo Fleischer, 25 Jahre alt, zuvor Jugendtrainer in Deisenhofen. Zunächst mit dem Status des Interimstrainers, nach dem 2:0 Erfolg zum Einstand aber schnell auf dem Weg zur Festanstellung. „Wir standen damals mit dem Rücken zur Wand, das ist jetzt deutlich besser“, resümiert Fleischer die vergangenen 15 Spieltage. Mit der Arbeit im Team verknüpft er „richtig positive Erinnerungen“. Es mangele nicht an Akzeptanz seitens der teilweise deutlich älteren Spieler, vor allem aber passten die Charaktere innerhalb der Mannschaft allesamt. „Sonst wäre so etwas gar nicht möglich.“

Abgeschlossen ist das Unterfangen Klassenerhalt angesichts eines Polsters von sieben Punkten längst noch nicht, „Aber die Ausgangslage ist richtig gut.“ Weil man mit der sportlichen Zukunft hinreichend beschäftigt sei, brauche es auch „keine zusätzlichen Anreize“. Den Münchnern im Streben nach Platz zwei ein Haxerl zu stellen, käme allenfalls „on top oben drauf“. Zumal in der Personaldecke weiterhin einige Lücken auszumachen sind. Timon Hummel ist noch ein Spiel gesperrt, Alex Bares im Urlaub und Jona Lehr mit einer Knieblessur außer Gefecht.

Schimmer ist freilich der Ausfall von Simon Oppolzer. Farchets Stammkeeper brach sich in Deisenhofen den kleinen Finger und fällt wenigstens vier Wochen aus. So kommt der jüngst nachverpflichtete Albin Veliqi unverhofft zu seinem Debüt in der Kampfmannschaft. Als Rückkehrer begrüßt Fleischer die Routiniers Musti Kantar und Mitch Rödl, und auch Jonas Reitel blickt nach einem Auslandssemester hoffnungsfroh auf den ersten Pflichtspieleinsatz. (or)

BCF Wolfratshausen

Al. Veliqi – Weilguni, Müller, Rödl, Mbaraka, Schubnell, Kantar, Diarra, Uguz, Dötsch, Spreiter – Klinkmüller, Reitel, Eismann, Ratte, Ar. Veliqi.