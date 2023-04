Zwei Kabbaj-Kopfbälle lassen Waldram jubeln

DJK schlägt Otterfing mit 2:1

Die Waldramer Fußballer haben ihren ersten Dreier in der Kreisliga-Abstiegsrunde gefeiert. Innenverteidiger Abdel Kabbaj erzielte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor den Siegtreffer

Waldram – Endlich der ersehnte erste Sieg. Mit seinem Kopfballtor zum 2:1 in der Nachspielzeit gegen den TSV Otterfing ließ Innenverteidiger Abdel Kabbaj die Tribüne am Waldramer Sportplatz beben und sorgte für „große Erleichterung“ bei Trainer Günther Mücke. „Von mir aus war das glücklich, aber das ist mir egal“, freute sich der DJK-Coach.

Seine Elf war angriffslustig in die Partie gegen den Bezirksliga-Absteiger gestartet und hatte schon nach zehn Minuten die erste gute Gelegenheit, in Führung zu gehen, doch Jakob Bahnmüller setzte einen Kopfball aus sechs Metern neben das Tor. Mücke und sein neuer Co-Trainer Rudi Ettenhuber, der schon in den vergangenen zwei Spielzeiten maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt hatte, rauften sich zum ersten Mal die Haare. Dazu hatten sie in der 13. Minute noch mehr Grund: Kabbaj traf beim Klärungsversuch den Ball nicht, Otterfings Maximilian Dengler nutzte die unverhoffte Steilvorlage zum 0:1. „Bis dahin waren wir gut im Spiel. Aber dann haben sie wieder angefangen zu zaudern und mit sich zu hadern“, analysierte Mücke.

Folglich war in der Pause vor allem Seelenmassage gefragt – und die trug Früchte. Waldram zeigte sich bemüht, gegen einen harmlosen Gegner. Doch als Drängen auf den Ausgleich konnte man die Angriffsbemühungen zunächst nicht werten. Die beste Gelegenheit bot sich Kapitän Florian Häfner, doch seinen Kopfball wehrte TSV-Keeper Christian Utmälleki gerade noch ab. Dann machte Kabbaj seinen Lapsus aus der ersten Halbzeit wett: Mit dem Kopf wuchtete der 21-Jährige den Ball nach Freistoß von Benedikt Bergmoser zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Als jeder damit rechnete, dass man sich mit einem Punkt würde zufriedengeben müssen, trat Bergmoser einen weiteren Freistoß aus dem Halbfeld hoch vors Tor: Erneut war Kabbaj zur Stelle, denn sein Kopfball vom Fünfereck senkte sich über Utmälleki am langen Pfosten zum 2:1-Siegtreffer ins Tor. Mückes Fazit: „Die Mannschaft funktioniert, das hat sie heute bewiesen.“ rst

DJK Waldram - TSV Otterfing 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 (13.) Dengler, 1:1, 2:1 (77., 90.+4) Kabbaj. – Schiedsrichter: Julian Wörl. – Zuschauer: 100.

DJK: Schubert - Müller, Schiegl, Ettenhuber, Kabbaj, Münster, Kutz, Faganello, Bahnmüller, Häfner, Bergmoser. Eingewechselt: Stingl, Hensel, Gebel, Gruber.