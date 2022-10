Zwei Momente der Unachtsamkeit beim TuS

Geretsried unterliegt Bruckmühl mit 1:2

Mit 1:2 hatte der TuS Geretsried gegen den SV Bruckmühl das Nachsehen. Dabei verpassten die Hausherren eine mögliche Punkteteilung.

Geretsried – Die durch den jüngsten Auswärtssieg beim SV Pullach geweckte Hoffnung, den Tabellenkeller zügig verlassen zu können, erhielt eine Woche später einen Dämpfer: Gegen den SV Bruckmühl kassierte der TuS Geretsried eine 1:2-Niederlage. Und die wäre durchaus vermeidbar gewesen. Denn hätte sich das Team von Trainer Daniel Dittmann nicht zwei Momente der Unachtsamkeit gegönnt, wäre zumindest eine Punkteteilung gegen die Gäste aus dem Rosenheimer Land im Bereich des Möglichen gewesen.

So sah SV-Trainer Mike Probst am Ende „einen glücklichen, aber nicht ganz unverdienten Sieg“. Er habe seine Elf gewarnt, dass die Partie im Isarau-Stadion „eines der schwierigsten Spiele der Saison“ werde, erklärte der ehemalige TuS-Keeper in der Pressekonferenz. „Und so ist es gekommen: Wir haben einen Gegner gesehen, der alles ausgepackt hat, was er im Köcher hat.“

Die Gastgeber erspielten sich vor allem in der ersten Halbzeit über weite Strecken eine optische Überlegenheit. Einem Torerfolg am nächsten kamen jedoch die Gäste, als ein Kopfballaufsetzer von Sebastian Marx (13.) an der Latte landete. Ansonsten blieben die Angriffsbemühungen der Probst-Elf verhalten – bis zur 42. Minute. „Wir haben es für einen Moment nicht geschafft, einen langen Ball zu verteidigen“, haderte TuS-Coach Dittmann. Die daraus resultierende Abwehraktion von Mario Walker ahndete der Unparteiische mit einem Elfmeter, den Marx sicher verwandelte. Bald nach der Pause bot sich Jonas Kirschner die größte Chance zum Ausgleich, aber seinen Schuss aus rund acht Meternwehrte SV-Keeper Markus Stiglmeier mit einer Parade ab, für die man schon mal das Prädikat Weltklasse bemühen darf. Gästetrainer Probst sah darin den „Knackpunkt des Spiels“, das entschieden war, als ein Bruckmühler Verlegenheitsschusss aus gut 30 Metern gegen den Pfosten krachte. Die kurze Schockstarre, von der alle umstehenden Geretsrieder in dem Moment befallen waren, nutzte Maximilian Gürtler zum vorentscheidenden 2:0. „Sowas ist mir unerklärlich“, ärgerte sich Dittmann.

Fabijan Podunavac verkürzte zwar wenig später mit einem feinen Freistoß auf 1:2, mehr war gegen die in der Schlussviertelstunde nur noch zu zehnt agierenden Gäste nicht drin. „Wir haben uns dann darauf konzentriert, es nach Hause zu schaukeln“, so SV-Coach Probst. Dittmann kehrte nach der ersten Enttäuschung schnell wieder den Optimisten hervor: „Ich gehe trotzdem nicht mit einem schlechten Gefühl raus. Die Mannschaft hat es definitiv gut gemacht, es hat halt gegen eine Spitzenmannschaft nicht ganz gereicht. Man darf nicht vergessen, dass hier der Vorletzte gegen den Zweiten gespielt hat.“

TuS Geretsried - SV Bruckmühl 1:2 (0:1) - Tore: 0:1 (42./FE) Marx, 0:2 (73.) Gürtler, 1:2 (78.) Podunavac. – Gelb-Rot: (78.) Mühlbauer (SVB). – Schiedsrichter: Braunsperger (Simbach/Inn). – Zuschauer: 100.

TuS: Untch - Wiedenhofer, Renger (64., L. Kellner), T. Karpouzidis, Schrills, Bauer (55., Bahnmüller), Kirschner (79., P. Lajqi), Walker, Maison (84., Buchner), Podunavac, Pech.