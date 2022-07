Zwei Neuzugänge sorgen für Schwung beim BCF

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Zwei Tore erzielte Neuzugang Adama Diarra (Mi.) in seinem ersten Match für den BCF Wolfratshausen. © or

Trotz der 3:6-Niederlage gegen Srbija München überzeugten Adama Diarra und Amani Mbaraka bei ihrem ersten Auftritt im Farcheter Trikot.

Wolfratshausen – Gute Ansätze, aber noch viel mehr Baustellen. Unter diesem Motto stand der vorletzte Test des BCF Wolfratshausen, der mit 3:6 gegen die Bezirksliga-Kollegen vom SK Srbja München verloren ging. Präventiv spricht Heinz Tochtermann vom Klassenerhalt als „vernünftige Zielsetzung“ für die übernächstes Wochenende beginnende Punktrunde.

Die Hälfte der Testspielphase ist vorüber, das Leistungsvermögen des Teams bei weitem noch nicht soweit. Tochtermann muss ohne Unterlass Stammkräfte ersetzen, was die Vorbereitung nicht einfacher macht. Paradox: Obgleich mit Musti Kantar, Basti Schnabel und Manuel Spreiter wichtige Offensivkräfte fehlten, zeigte der Ballclub am Samstag in diesem Bereich die besten Ansätze. Das lag wesentlich an zwei Neuzugängen, die sich bei konstanter Form als massive Verstärkungen erweisen könnten. Mit Adama Diarra haben sich die Flößerstädter womöglich sogar ein Juwel geangelt. Der 20-Jährige beherrscht das Zusammenspiel von Finesse, Tempo und flinkem Dribbling wie kein zweiter Spieler im Kader. Diarras Treffer zum 2:3 war fraglos ein Schmuckstück. Später staubte der Neuzugang aus Garching noch ins leere Tor ab, nachdem Amani Mbaraka am SK-Keeper scheiterte. Mbaraka ist der zweite Debütant in der BCF-Elf. Mit einigen Bayernliga-Einsätzen beim TSV Schwabmünchen suchte der 19-Jährige immer wieder unbeirrt das Eins-gegen-eins. Tochtermann betitelte beide Kicker als „unwahrscheinlich quirlig“.

Ein Attribut, das für die Hintermannschaft nicht gelten konnte. Das Gros der Gegentreffer fußte auf Abstimmungs- oder Stellungsfehler. „Das Spiel ohne Ball ist viel zu passiv“, monierte der Coach. „So tun wir uns von hinten raus schwer.“ Die vom Coach geforderte Wettkampfhärte über die gesamte Spielzeit, gehörte ebenfalls zu den Abstrichen dieser Partie. „Das verschieben wir auf Donnerstag“, appellierte Tochtermann ans Team. Da gastiert der BCF um 19 Uhr beim FC Kosova. Für Tochtermann steht weiterhin an erster Stelle, die „neuen Spieler zu integrieren“. Dazu gehört nunmehr auch Torhüter Simon Oppolzer: Der 19-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des SV Planegg-Krailling.