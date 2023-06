Zwei Tests am Stück für Geretsried

Von: Rudi Stallein

Teilen

Von der Qualität des Geretsrieder Neuzugangs Kenan Numanovic (re.) konnte sich auch TuS-Mittelfeldrenner Toni Berger bereits im Match gegen dessen vormaligen Klub VfB Forstinning ein Bild machen. Foto: rudi stallein © rudi stallein

Eine Doppelschicht steht für die Fußballer des TuS Geretsried am heutigen Samstag auf dem Programm. Um 11 Uhr ist im Isarau-Stadion der SC Oberweikertshofen aus der Landesliga Südwest zu Gast. Und um 13.30 Uhr geht es gegen den BCF Wolfratshausen, dessen ursprünglich geplantes Testspiel gegen den FC Aschheim vom Gegner kurzfristig abgesagt worden war.

Daniel Dittmann kam die Anfrage des Bezirksligisten aus der Nachbarstadt durchaus gelegen. „Das war eigentlich ein gutes Timing“, so der TuS-Coach, der auf diese Weise jedem seiner 32 Kicker, die derzeit mit dem Landesligakader trainieren, an diesem Samstag genug Einsatzzeit geben kann. „Jeder bekommt die Chance, zu spielen und sich zu zeigen. Und ich muss nicht wieder wie zuletzt sieben Spieler daheimlassen“, erklärt Dittmann.

„Leerlauf wäre die schlechteste Alternative gewesen“, freut sich BCF-Trainer Tarkan Demir über das kurzfristig zustande gekommene Spiel. Nach der Ascheimer Absage hatten sich für ihn sogar zwei Optionen ergeben, neben dem TuS auch ein Blitzturnier in Bruckmühl mit vier Mannschaften. Weil jedoch für das Wochenende „nicht das blendendste Wetter angesagt“ sei und beim Turnier womöglich längere Pausen zu erwarten gewesen wären, so Demir, sei die Entscheidung für Geretsried gefallen. „Das wird ein sehr, sehr guter Test“, ist der neue BCF-Coach überzeugt. Sein Einstand in Farchet war mit 1:4 gegen den SV Manching zwar in die Hose gegangen, aber das nimmt er gelassen. „Im Augenblick sind die Ergebnisse zweitranging“, sagt Demir. „Man kann nicht erwarten, zwölf neue Spieler einzubauen und zu glauben, es gehe alle Friede-Freude-Eierkuchen weiter.“ Mit Fingerspitzengefühl eine neue Mannschaft zu formen, sei derzeit die größte Herausforderung. Dabei sei die Partie beim TuS „eine super Testmöglichkeit, um zu sehen, wie wir uns entwickeln. Wir lernen von Spiel zu Spiel, werden viel probieren und es wird auch mal was in die Hose gehen“, erklärt der Farcheter Übungsleiter und betont, was er mindestens erwarte: „Laufen und kämpfen kann jeder. Wenn dazu die Einstellung fehlt, dann wird’s happig.“

Eine „ganz klare Steigerung gegenüber der Leistung in Heimstetten“, als seine Elf zum Testspielauftakt mit 1:7 unterging, erwartet auch Daniel Dittmann. „Die Intensität im Spiel gegen den Ball und die Einstellung muss sich um 100 Prozent verbessern“, nimmt der TuS-Trainer seine Akteure vor dem Doppelspieltag in die Pflicht.

Derweil erhöht sich der Konkurrenzkampf noch durch die Verpflichtung von Kenan Numanovic. Der 25-jährige Linksfuß kommt von Ligakonkurrent VfB Forstinning, wo er vergangene Saison 29 Einsätze verbuchte. „Er kann linker Verteidiger oder Innen spielen. Er ist stämmig, groß, athletisch. Das in Kombination mit einem starken linken Fuß haben wir so noch nicht im Kader“, erklärt Dittmann. Für seine Kicker gibt es einen weiteren Grund, sich richtig reinzuhängen. „Am Montag startet Team II in die Vorbereitung“, erläutert der TuS-Coach. Dann trainiere er selbst nicht mehr mit 32 Spielern, sondern werde mit einigen Akteuren die Zweite Mannschaft auffüllen, so Dittmann. „Aufgeteilt wird nach Leistung.“