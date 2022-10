Zweites Münsinger „Wahnsinnsspiel“ in Folge

0:4-Schlappe des SVM in Peißenberg

Von Rudi Stallein schließen

0:4 – Münsing enttäuscht in Peißenberg auf ganzer Linie

Peißenberg/Münsing – Das Spiel war kaum zu Ende, da saß Ralf Zahn schon im Auto, auf dem Weg zurück nach Münsing. „Es hat nix mehr zu sagen gegeben“, erklärte der Coach des Aufsteigers. „Alles, was ich gesagt hätte, wäre nicht gut gewesen. Ich muss jetzt erst mal runterkommen und dann alles sachlich analysieren.“ Gerade hatte sein SV Münsing mit 0:4 beim TSV Peißenberg verloren und sich dabei „ganz schlimm“ angestellt, so die emotional gefärbte erste Einschätzung des Trainers.

Der erlebte binnen einer Woche das zweite „Wahnsinnspiel“ seiner Mannschaft, nur war diese gegenüber dem grandiosen 3:2-Sieg gegen Habach nicht wiederzuerkennen. „Das war heute durchweg eine Katastrophe“, so Zahn. Laufbereitschaft, Leidenschaft, Passspiel, Kommunikation – alles gleich Null. Womöglich wäre es anders gelaufen, wenn der Unparteiische einen Rempler an Sebastian Schönacher nach 13 Minuten mit Elfmeter geahndet hätte. „Aber ich glaube, auch das hätte nichts geändert – und wäre am Ende auch nicht verdient gewesen“, befand der Trainer. Im Gegenzug schloss Johannes Jungmann einen Konter zur 1:0-Führung für Peißenberg ab. In der 38. Minute erwies sich der Pass eines Münsinger Verteidigers in die Spielfeldmitte als fatale Fehlentscheidung: Nutznießer war Philipp Solleder, der die unverhoffte Gelegenheit zum 2:0-Pausenstand nutzte.

Eigene Torchancen verzeichneten die Gäste bis dato nicht, und auch der zweite Durchgang war nicht dazu angetan, die Stimmung aufzuhellen. Kurz nach Wiederbeginn verhinderte Torhüter Michael Hirn einen weiteren Treffer von Solleder, chancenlos war er hingegen beim 3:0 durch Michael Gladiator. „Die Situation hätten wir vorher drei Mal klären können, haben aber den Ball nie weiter als zehn Meter aus dem Strafraum bekommen, irgendwann hat er ihn dann versenkt“, berichtete Zahn. Das 4:0 durch Andreas Hett in der Schlussphase hätte es nicht mehr gebraucht, um die Münsinger Chancenlosigkeit an diesem Tag zu dokumentieren. „Es ist mir ein Rätsel, wie nach dem Habach-Spiel so eine Leistung möglich ist“, so das vorläufige Fazit des Trainers.

TSV Peißenberg - SV Münsing 4:0 (2:0) - Tore: 1:0 (13.) Joh. Jungmann, 2:0 (38.) Solleder, 3:0 (67.) Gladiator, 4:0 (83.) Hett. – Schiedsrichter: Mert Akkoyun (TSV Peiting). – Zuschauer: 100.

SVM: M. Hirn - Buchloh, Auer, Mannweiler, L. Hirn, Niggl, Schönacher, Seitz, Pflieger, Graf, Lang. Eingewechselt. J. Holzer, Uhle, Manhart.