3:3 zwischen Waldram und Lenggries - Sechs Tore in der zweiten Halbzeit

Von: Rudi Stallein

Die Aufholjagd der Waldramer um Luca Faganello (li.) war am Ende nicht ganz vom Erfolg gekrönt: Sylvester Ortlieb (re.) und der Lenggrieser SC schafften kurz vor Schluss noch den 3:3-Ausgleich. © hans lippert

Nichts für schwache Nerven war das 3:3-Unentschieden im Landkreis-Duell zwischen Waldram und Lenggries.

Waldram/Lenggries – Eine knappe Minute war nach Wiederbeginn gespielt, als der Ball krachend am Pfosten des Waldramer Gehäuses landete. Das Geschoss des Lenggriesers Paul Laß war der Startschuss zu einer aufregenden zweite Halbzeit im Derby zwischen der DJK Waldram und dem Lenggrieser SC (3:3), nachdem in den ersten 45 Minuten vergleichsweise wenig passiert war. Zehn Minuten später schien es, als müssten sich die Gastgeber im zweiten Saisonspiel mit der zweiten Niederlage abfinden: Kilian Muernseer mit einem Flachschuss (53.) und Michael Schnaderbeck (56.), der einen Sekundenschlaf in der DJK-Verteidigung ausnutzte, hatten die Gäste binnen drei Minuten mit 2:0 in Führung geschossen. „In dem Moment ist mir die Hoffnung schwergefallen, dass wir aus dem Spiel noch was mitnehmen“, gab DJK-Trainer Günther Mücke zu.

Aber seine Mannschaft, die schon im ersten Durchgang erheblich engagierter aufgetreten war als bei der 0:1-Auftaktniederlage gegen die SG Hausham, zeigte Moral. Luca Hensel verkürzte aus spitzem Winkel auf 1:2 (63.). Kurz darauf lag der Ball nach einer Ping-Pong-Stafette zum zweiten Mal im Lenggrieser Kasten. „Abseits“ entschied jedoch Schiedsrichter Mert Akkoyun. Die Gastgeber ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen, spielten weiter mutig nach vorne und wurden belohnt: Eine Viertelstunde vor Schluss flankte Daniel Ettenhuber von rechts, Hensel legte per Kopfball zurück auf Xaver Gruber, dessen Drehschuss den Weg zum 2:2 ins Tor fand.

In der 84. Minute erreichte der Jubel auf der Waldramer Sportanlage einen Dezibel-Höchstwert: Luca Faganello trat einen Eckball von links, die Lenggrieser Hintermannschaft irrlichterte am Ball vorbei, den Jakob Münster am langen Pfosten zur 3:2-Führung ins verwaiste Tor köpfte. Der Nervenkitzel war damit jedoch noch nicht zu Ende. Drei Minuten nach der Führung gelang dem eingewechselten U19-Junior Thomas Simon mit einem abgefälschten Distanzschuss der 3:3-Ausgleich für den LSC.

„Wie die Mannschaft nach dem Nackenschlag nochmal zurückgekommen ist, zeigt, dass die Mentalität richtig gut ist“, stellte die Lenggrieser Co-Trainerin Caro Rieger zufrieden fest. „Vieles war heute deutlich verbessert, somit ist das insgesamt ein akzeptabler Start.“ Und auch DJK-Coach Mücke klang nicht unzufrieden: „Den Punkt nehmen wir gerne mit.“

DJK Waldram - Lenggrieser SC 3:3 (0:0) - Tore: 0:1 (53.) Muernseer, 0:2 (56.) Schnaderbeck, 1:2 (63.) Hensel, 2:2 (76.) Gruber, 3:2 (84.) Münster, 3:3 (87.) Simon. – Schiedsrichter: Mert Akkoyun. – Zuschauer: 130.

DJK Waldram: Kluge - Müller, Stingl, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Faganello, Münster, Hensel, Schellpfeffer, Dosch. Eingewechselt: Gruber, Schiegl, Toppe.

Lenggrieser SC: Kleim - Ortlieb, Kreher, Laß, Dix, Fischhaber, Mathias Gerg, Schnaderbeck, Biagini, Hartmann, Schlick. Eingewechselt: Muernseer, Simon, Endler, Merklinger