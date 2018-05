1:1 beim FC Wacker: Wölfe mit einem Punkt belohnt

Gräfelfing bleibt oben dran

von Christian Heinrich schließen

Rechtzeitig zum Pfingstfest hat Franco Simon sein persönliches Credo abgelegt. „Ich glaube, dass dieser Punkt noch Gold wert sein wird“, sagte der Trainer des TSV Gräfelfing nach dem 1:1 gegen den FC Wacker München.

Gräfelfing – Mit dem Remis verteidigten die Wölfe den dritten Tabellenplatz in der Kreisliga 2. Allerdings kann dieser Strohhalm für den Aufstieg schon unter der Woche brechen, sollte die DJK Pasing ihr Nachholspiel gegen die zweite Garnitur des TSV Neuried gewinnen. Dann brauchen die Gräfelfinger zwei Siege gegen den SV Planegg-Krailling II und den BSC Sendling sowie die tatkräftige Unterstützung der Konkurrenz.

Was momentan wie Gold glänzt, ist der ausgezeichnete Charakter des gesamten Teams, das auch nach Simons angekündigtem Rücktritt zum Saisonende als verschworene Einheit auftritt. Mit Andreas Gries, Alexander Greisel und Florian Holztrattner nominierte der Coach drei Akteure für die Startelf, die nach überstandenen Blessuren zwar noch nicht ganz fit waren, aber alles gaben. So hatte der TSV das Geschehen auch weitgehend im Griff, sieht man einmal von der ersten Minute ab, als die komplette Gräfelfinger Defensive für einen Augenblick nicht im Bilde war. Mit einem genialen Pass hebelte Norbert Bzunek die Abwehr aus, Ramazan Gökmen netzte ein. „Ein gutes Tor“, so Simon.

Es dauerte eine halbe Stunde, bis seine Mannschaft geschickt kombinierte: Eine Stafette über Holztrattner und Blaz Matisic schloss Thomas Maier mit dem Ausgleich ab. Danach hatten Matisic und Dominik Trut jeweils die Chance zur Führung auf dem Fuß, scheiterten jedoch am gegnerischen Torwart und am Pfosten. Auch Wacker traf einmal das Aluminium. In der packenden Partie hätte sich Simon gewünscht, dass Schiedsrichter Ioannis Gitopoulos das eine oder andere Foul der Münchner auf den Außenbahnen konsequenter geahndet hätte. So sammelten die Gäste zwar vier Gelbe Karten, blieben aber von einem Platzverweise verschont.





TSV Gräfelfin g – FC Wacker München 1:1

TSV Gräfelfing: Kernbach; Greisel, Edelmann, Jäger, C.Schick, Trut, Matisic, Maier, Gries (C), Holztrattner, Scharfenberg; Mitrov

Tore:0:1 Gökmen (1.), 1:1 Maier (32.).