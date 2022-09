Höchste Pleite seit mehr als einem Jahrzehnt: TSV Neuried geht gegen GAP unter

Teilen

Josip Hrgovic nahm sein Team nach der deftigen Klatsche in Schutz. © A.-Foto: Rutt

Die Heimfans sind beim Bezirksliga-Spiel des 1.FC Garmisch-Partenkirchen gegen den TSV Neuried auf ihre Kosten gekommen.

Neuried – Zwischen langen, ungestörten Ballstafetten vom Mittelfeld bis in den gegnerischen Strafraum konnten sich die Gastgeber gegen Spielende auch den einen oder anderen Hackentrick oder Beinschuss erlauben, um das Publikum zu unterhalten.

Zu eindeutig war die Überlegenheit des Landesliga-Absteigers. Den Gästen blieb an diesem bitteren Samstagnachmittag meist nur die Rolle des staunenden Zuschauers. Am Ende einer einseitigen Partie verlor der ersatzgeschwächte TSV Neuried mit 0:6 (0:2).

Es war nicht nur die vierte Niederlage für die Würmtaler in Folge, sondern gleichzeitig auch die höchste Pflichtspielpleite seit mehr als einem Jahrzehnt. Selbst in den beiden Landesliga-Spielzeiten von 2017 bis 2019 hatten die Grün-Weißen keine derart hohe Schlappe hinnehmen müssen.

TSV-Coach Josip Hrgovic nahm seine Mannschaft anschließend trotz des deutlichen Ergebnisses in Schutz. „Spielerisch war das die beste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben. Sie waren sehr erfahren und abgezockt und haben gespielt wie ein Landesligist.“ Am Willen habe es nicht gelegen, doch die bis auf Florian Hessenberger und Kapitän Thomas Maier sehr junge Neurieder Startelf sei an diesem Tag einfach an ihre Grenzen gekommen.

Anders als bei den vorherigen drei Niederlagen in dieser Saison, in denen die Neurieder zumindest mehr Spielanteile gehabt hatten, war diesmal kaum etwas von ihrem gewohnten Spielstil zu sehen. Garmisch-Partenkirchen war sowohl spielerisch als auch kämpferisch eine Klasse besser und untermauerte eindrucksvoll seine Ambitionen auf eine sofortige Landesliga-Rückkehr. Eine halbe Stunde lang konnte Neuried die Null halten, doch nach einem unnötig verursachten Freistoß brachte Sandu Poplacean die Gastgeber per Kopf in Führung (31.). Kurz danach wurde Moritz Müller von Jonas Schrimpf perfekt per Steilpass in Szene gesetzt, umkurvte Torhüter Dominik Gleißner bei dessen Bezirksliga-Debüt und erhöhte auf 2:0 (38.).

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Neurieder Trainer Daniel Dörfler und Hrgovic, mit der Hereinnahme von Julien Kriebel und Max Meisenberger für Alpay Uslu und Roman Pösl gegenzusteuern. Doch die erhoffte Wende blieb aus: Bereits unmittelbar nach Wiederanpfiff vergaben die Gastgeber die nächste Riesenmöglichkeit, im Gegenzug wurde Kriebels Chance auf den Anschluss noch von der Linie gekratzt. Anschließend erhöhte Jonas Poniewaz nach einem viel zu ungestörten Alleingang über die rechte Neurieder Abwehrseite auf 3:0 (50.) und legte nach einem feinen Spielzug über die andere Seite kurz darauf das 4:0 nach (59.).

Dass bei den Gastgebern an diesem Tag wirklich alles klappte, zeigte sich kurze Zeit später: Julian Bittner wurde eingewechselt und erzielte keine zwei Minuten später das 5:0 (66.). „Leider haben wir uns am Ende ein bisschen aufgegeben“, räumte Hrgovic ein. FC-Kapitän Müller, mit nun zwölf Treffern Führender der Bezirksliga-Torschützenliste, schloss eine weitere traumhafte Kombination zum 6:0-Endstand ab (81.).

Hrgovic kündigte anschließend an, die Partie nicht aus dem Gedächtnis zu löschen, sondern gründlich aufzuarbeiten. „Wir müssen die Emotionen beiseitelassen und versuchen, daraus zu lernen.“ Am Freitagabend (20 Uhr) besteht die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Dann empfängt der TSV Neuried den punktgleichen SC Unterpfaffenhofen im heimischen Sportpark. (Tobias Empl)

1.FC Garmisch-Partenk. – TSV Neuried 6:0 (2:0)

TSV Neuried: Gleißner – F.Hessenberger, Le Dren, Greger, Topic – Maier (C), Nowack, Legrand (60. Nabizadeh), R.Pösl (46. Meisenberger) – Uslu (46. J.Kriebel), Vrbica (79. Kaspar)

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Salcher; Adlswarth, M.Heringer, Schrimpf (64. Bittner), Poniewaz, Al-Khafaji, Ndiaye (75. Jörg), Hock (71. Ademi), Schmidt (78. Diawara), Poplacean, Müller (C, 84. Durr)

Tore: 1:0 Poplacean (31.), 2:0 Müller (38.), 3:0, 4:0 Poniewaz (50., 59.), 5:0 Bittner (66.), 6:0 Müller (81.)