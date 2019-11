Letztes Spiel für Daniele Rachella - TSV Pentenried heiß aufs Derby 

„Ich hoffe, die Mannschaft schenkt mir zum Abschied einen Dreier“

Daniele Rachella, Fußballtrainer des TSV Pentenried, wird sein Amt in der Winterpause aus privaten und beruflichen Gründen niederlegen.

„Ich hoffe, die Mannschaft schenkt mir zum Abschied einen Dreier. Aber auch ein Punkt wäre in Ordnung“, sagt Rachella vor dem Derby gegen den TV Stockdorf (Sonntag, 14.15 Uhr, Am Römerfeld). Es wird sein letztes Spiel auf der Pentenrieder Trainerbank sein.

Die Voraussetzungen für einen Erfolg gegen den TVS sind angesichts des seit Wochen anhaltenden Pentenrieder Höhenflugs durchaus gegeben. Dass die Römerfelder auch Aufstiegskandidaten in der A-Klasse 2 ärgern können, bewiesen sie in der Vorwoche mit dem überraschenden 2:1-Sieg zu Hause gegen Tabellenführer FC Puchheim – es die erste Niederlage für den Spitzenreiter in dieser Saison. „Die haben uns auf die leichte Schulter genommen“, vermutet Rachella.

„Wir wissen, dass es sehr schwer wird“

Von dem Ergebnis profititert hat der TV Stockdorf, der bei einem Sieg in Pentenried punktgleich mit den am Sonntag spielfreien Puchheimern überwintern würde. „Wir können uns den Platz an der Sonne sichern“, weiß Trainer Korbinian Halmich. Er warnt jedoch vor den heimstarken Pentenriedern: „Wir wissen, dass es sehr schwer wird.“

Mit einem 7:0-Sieg gegen den TSV Gernlinden verlief die Derby-Generalprobe auch für die Gäste erfolgreich. Daher wird Halmich voraussichtlich wenig an der erfolgreichen Aufstellung ändern, ebenso wie sein Gegenüber Rachella. Der Pentenrieder Trainer setzt auf die gleiche mutige Taktik wie in der Vorwoche. Rachella: „Wir müssen und werden uns nicht verstecken.“