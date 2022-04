A-Klasse 2: Stockdorf-Keeper hält zwei Elfmeter - Pentenried ohne Schiri in Emmering

Teilen

Kann sich bei seinem Tormann für drei Punkte bedanken: TV-Coach Korbinian Halmich. © Andrea Jaksch

Der TSV Pentenried spielt ohne Schiedsrichter gegen den FC Emmering II. Der TV Stockdorf spielt mit einem überragenden Nico Grimm gegen Geiselbullach II.

Vor dem Spiel des TSV Pentenried beim FC Emmering II herrschte Chaos. „Der eingeteilte Schiedsrichter ist nicht erschienen“, berichtete TSV-Trainer Magnus Piele. „Also musste ein Emmeringer Schiedsrichter pfeifen. Und der war auch sehr gut und fair.“

In Durchgang eins sorgten die Römerfelder schnell für klare Verhältnisse. Nicolas Krafft mit zwei Toren und Quirin Wiedemann trafen zur 3:0-Führung. In Hälfte zwei war das Spiel zerfahren, Emmering hatte ein paar Chancen. Nach dem 1:3 durch Maxim Jefkaj kam kurz Spannung auf, aber Björn Papelitzky machte in der Schlussminute alles klar für Pentenried. (tao)

FC Emmering II – TSV Pentenried 1:4 (0:3)

TSV Pentenried: Krohn; Moewald, Lechner, Simmerding, Freundl, Wiedemann, Leitl, Schneider, Prey, Papelitzky, Krafft; Langer, Karaduman, Cetin, Hens.

Tore: 0:1 Krafft (26.), 0:2 Wiedemann (29.), 0:3 Krafft (34.), 1:3 Jefkaj (68.), 1:4 Papelitzky (90.)

Ein schönes Fußballspiel bekam Korbinian Halmich, Trainer des TV Stockdorf, am Samstag gegen die Reserve des TSV Geiselbullach nicht zu sehen. Das hatte er aber auch nicht erwartet. Wichtiger war es, dass seine Mannschaft den erwarteten Kampf auf dem schwer zu bespielenden Nebenplatz annahm und am Ende mit drei Punkten und einem 1:0-Erfolg nach Hause fuhr. „Es war ein glücklicher, dreckiger Sieg“, so Halmich. Felix Pleyer erzielte das Tor des Tages, als er einen missglückten Klärungsversuch des Torhüters abfing und ins leere Tor einschob (28.). Die Gastgeber hatten bei zwei Strafstößen – einer war aus Halmichs Sicht unberechtigt – die Chance zum Ausgleich. Doch Nico Grimm, der an der Entstehung der Elfmeter beteiligt war, parierte zweimal und hielt den 1:0-Sieg fest. (te)

TSV Geiselbullach II – TV Stockdorf 0:1 (0:1)

TV Stockdorf: Grimm; Eggerer, Pleyer, Bendel, Vielhuber, Weidl, Richter, Vasilets, Sadovic, Wallner (C), Dachgruber; Brendel, Sieblitz, Wagner.

Tor: 0:1 Pleyer (28.)