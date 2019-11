TV Stockdorf Derbysieger dank Clyde Glispie - TSV Pentenried chancenlos

„Sie haben mehr Biss gezeigt“

Dem TV Stockdorf ist der Rückrundenauftakt im Derby beim TSV Pentenried geglückt.

Die Elf von Coach Korbinian Halmich erlebte zwar das laut ihrem Trainer „erwartet schwere Spiel“, immerhin hatte der TSV jüngst Spitzenreiter FC Puchheim geschlagen. Am Sonntag überzeugten aber vor allem die Gäste und gewannen knapp mit 1:0. Daniele Rachella, Coach der Römerfelder, musste zugeben: „Stockdorf war heute schneller, agiler und jünger. Sie haben mehr Biss gezeigt.“

Die Turner, die viel mit langen Diagonalbällen arbeiteten, wurden das erste Mal nach 25 Minuten richtig gefährlich, als Nelson Tewes einen Kopfball an die Latte setzte. Etwas besser machte es kurz darauf Teamkollege Clyde Glispie: Nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte bezwang er TSV-Keeper Jan Krohn mit einem feinen Lupfer. „Dass der gut lupfen kann, ist ja bekannt“, sagte Rachella. Bei seinen Spielern hatte er nicht ganz so viel zu bestaunen, kurz vor der Pause traf Lukas Schmidt nach einem Freistoß immerhin den Außenpfosten.

Gühl lässt Elfmeter liegen

In Durchgang zwei dominierten die Gäste. Kurz vor Schluss fällte Pentenrieds Tony Stemmer Moritz Sieblitz im Sechzehner, Marco Gühl schoss den Strafstoß aber über das Tor. „Stockdorf hat heute insgesamt besser gespielt und verdient gewonnen“, resümierte Rachella, Halmich pflichtete ihm bei: „Wir mussten in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich Angst haben, dass etwas passiert.“