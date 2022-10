TV Stockdorf gewinnt Spitzenspiel - SC Weßling II mit schmeichelhafter Pleite

Kadir Sadovic war Spieler des Spiels im Topspiel. © FuPa / TV Stockdorf

Tore: 0:1 Pleyer (6.), 0:2 Sadovic (53.), 1:2 Liedtke (68.), 2:2 Schuler (71.), 2:3 Pleyer (74.), 2:4 Ziegler (85.)

SC Wörthsee – TV Stockdorf 2:4 (2:2)

Der TV Stockdorf hat das Spitzenspiel der A-Klasse 4 beim SC Wörthsee mit 4:2 gewonnen. Mann des Tages mit einem Tor und zwei Vorlagen war der Stockdorfer Kadir Sadovic. Sowohl TVS-Coach Sven Jäkel als Wörthsee-Trainer Josef Wittenberger zeigten sich von dessen Leistung beeindruckt. Sadovic habe die Hintermannschaft des SC Wörthsee gemeinsam mit Sturmpartner Luca Dachgruber vor „unlösbare Aufgaben“ gestellt, sagte Wittenberger. Felix Pleyer brachte die Gäste nach sechs Minuten in Führung, kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Sadovic auf 2:0 für Stockdorf. Wörthsee zeigte Moral und kam durch Treffer von Philipp Liedtke und Marc Schuler noch zum Ausgleich. Doch die jeweils von Sadovic in Szene gesetzten Felix Pleyer und Tobias Ziegler gaben mit ihren Toren die richtige Antwort und sorgten für den verdienten Stockdorfer Sieg. „Jetzt sind wir mit einem Bein in der Aufstiegsrunde. Das zweite Bein müssen wir in zwei Wochen gegen Gröbenzell nachziehen“, sagte Jäkel. Bereits am nächsten Sonntag kann Wörthsee mit einem Sieg bei Schlusslicht SC Weßling II ebenfalls die Qualifikation für die Aufstiegsrunde perfekt machen. (te)

SV Germering – SC Weßling II 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Oberparleiter (23.), 2:0 Cupic (49.), 3:0 Schönbauer (71.), 3:1 Najera Arreguin (73.)

Die 1:3-Niederlage beim SV Germering war ein schmeichelhaftes Ergebnis für den SC Weßling II. Laut SCW-Abteilungsleiter Martin Jakob waren die Germeringer von Beginn an dominant und erarbeiteten sich reihenweise hochkarätige Chancen. „Allerdings hatte unser Torwart Florian Schneider einen sehr guten Tag“, sagte Jakob. Nach 23 Minuten traf Germering durch Philipp Oberparleiter zur hochverdienten Führung. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber klar spielbestimmend, betrieben aber nicht mehr einen solchen Chancenwucher wie noch in Durchgang eins. Zwei Konter vollendeten Robert Cupic und Markus Schönbauer zum 2:0 und 3:0, ehe Weßling durch Osvaldo Najera Arreguin noch zum Anschlusstreffer kam. (tao)