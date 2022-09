A-Klasse 4: Stockdorf wieder in der Erfolgsspur – Neuried III zu zehnt in Neuhadern

Teilen

Reiste mit nur zehn Mann an: Neurieds Trainer der dritten Mannschaft Tobias Rehse. © DAGMAR RUTT

Mit nur zehn Mann trat Neurieds Dritte gegen den FC Neuhadern II an. Der TV Stockdorf schoss sich gegen den SC Weßling II wieder in die Erfolgsspur.

FC Neuhadern II – TSV Neuried III 3:0 (2:0)

Es ist nicht einfach, Trainer einer dritten Mannschaft zu sein. „Entweder ich habe zu viele Spieler, wie vor zwei Wochen, oder zu wenige. Ein Mittelding wäre mal schön“, sagt Tobias Rehse, Trainer des TSV Neuried III. Am Sonntagvormittag hatte er zu wenige Spieler zur Verfügung. Mit nur zehn Mann musste die Neurieder Dritte beim A-Klassen-Spitzenreiter FC Neuhadern II antreten.

Dafür schlug sich seine Mannschaft noch recht ordentlich. Eine echte Chance auf einen Punktgewinn hatte sie jedoch nicht, am Ende setzte es eine 0:3-Niederlage. „Wir hatten zwar in der ersten Halbzeit ein, zwei Chancen, aber wir haben verdient verloren“, fasste Rehse die Partie zusammen. Vor einem Rückspiel in Gleichzahl ist ihm allerdings nicht bange.

SC Weßling II – TV Stockdorf – 1:5 (1:2)

Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage hat der TV Stockdorf mit einem 5:1-Sieg beim SC Weßling die richtige Antwort gegeben. „Ich bin absolut zufrieden. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hätten auch noch höher gewinnen können“, sagte der Stockdorfer Trainer Sven Jäkel. Die Gäste gingen durch Anton Ziegner nach nur zehn Minuten in Führung, doch kurze Zeit später gelang Osvaldo Najera Arreguin der 1:1-Ausgleich (16.). Nach gut einer halben Stunde köpfte Moritz Richter eine Ziegner-Ecke zum 2:1 für Stockdorf ein. Nach einem Steilpass des laut Jäkel glänzend aufgelegten Stockdorfer Spielmachers Daniel Obersteiner erzielte Luca Dachgruber nach dem Seitenwechsel den dritten Stockdorfer Treffer (51.). Kadir Sadovic machte mit einem Doppelschlag den Sack zu (74., 90.+1).