Luft für TSV Neuried III wird dünner - TV Stockdorf II mit dreckigem Sieg

Leonard Girke erzielte mit einem abgefälschten Freistoß das Siegtor. F.: TVS © TVS

Der TSV Neuried III musste sich im Sieben-Tore-Kracher im Abstiegskracher der A-Klasse geschlagen geben. Der TV Stockdorf hat sich einen Dreier erkämpft.

So langsam wird die Luft dünn für die dritte Fußballherrenmannschaft des TSV Neuried. Nach der 3:4-Niederlage (2:3) beim FC Kosova München II beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz nun bereits acht Punkte. „Es sieht nicht so gut aus“, räumte TSV-Trainer Tobias Rehse ein. Dabei konnte er seiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen. „Es war eines unserer besten Spiele in dieser Saison, der Gegner war einfach einen Tick besser“, hielt Rehse fest. Fünf der sieben Treffer fielen am Sonntag innerhalb von gerade einmal zehn Minuten. Nach Kosovas 1:0-Führung (33.) glich Kadir Sönmezcicek postwendend aus (37.), auf Kosovas 2:1-Treffer hin (40.) konterte Athanasios Entzikidis (42.). Doch die Gastgeber trafen keine Minute später erneut (43.), und im zweiten Durchgang unterlief Leon Zipfel auch noch ein Eigentor (71.). Sönmezciceks zweiter Treffer kam in der Nachspielzeit zu spät.

A-KLASSE 3

Neuried III sieht Felle davonschwimmen

FC Kosova Mün. II – TSV Neuried III 4:3 (3:2)

TSV Neuried III: Schumann; Kürn, Zipfel, Suhr, Wegmann (C), Roos, Hermann, Schur, Entzikidis, Könze, Sönmezcicek; Rama, Aust

Tore: 1:0 Palokaj (33.), 1:1 Sönmezcicek (37.), 2:1 Gjocaj (40.), 2:2 Entzikidis (42.), 3:2 Ramadanaj (43.), 4:2 Zipfel (71./ET), 4:3 Sönmezcicek (90.+1)

A-KLASSE K (ABSTIEG)

TV Stockdorf: Dreckig, aber erfolgreich

Das Beste am Auswärtsspiel des TV Stockdorf beim TSV Schondorf II waren die drei Punkte. Darüber hinaus hatte TVS-Trainer Sven Jäkel nur wenig Positives über den 1:0-Sieg seiner Mannschaft zu berichten: „Leider haben wir nicht so gut gespielt wie erhofft. Wir hatten viel zu viele Ballverluste und haben lange gebraucht, um ins Spiel zu finden.“ Passend zum durchwachsenen Auftritt fiel das Tor des Tages nach einer Standardsituation: Nach einer halben Stunde flog ein von Leonard Girke getretener und noch abgefälschter Freistoß zur Führung ins Torwarteck. Anschließend wurde die Leistung der Stockdorfer zumindest etwas besser, es blieb aber noch viel Luft nach oben. „Wir müssen mehr trainieren und besser trainieren“, kündigte Jäkel nach dem von ihm selbst als „dreckig“ bezeichneten Sieg an. Da aber auch ein schmutziger Erfolg drei Punkte bringt, führt der TVS die Tabelle der A-Klasse-Abstiegsrunde K nach zwei Spieltagen an. (te)

TSV Schondorf II – TV Stockdorf 0:1 (0:1)

TV Stockdorf: A.Grimm; Brendel, Feldhäuser, Girke, Vielhuber, Obersteiner, Mayerhofer, Leuthner, Dachgruber, Wallner (C), Eimer; Ziegler, Bezdek, Scheuboeck, Buchner, Uhlemann

Tor: 0:1 Girke (30.)