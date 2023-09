„Auch in der Höhe verdient“: Absteiger Gräfelfing gerät gegen Waldeck unter die Räder

Auf Trainer Thomas Ochsenkühn und den TSV Gräfelfing warten harte Wochen im September. © Aleksandar Obradovic

Der Fehlstart ist perfekt. Nach drei Saisonspielen wartet Absteiger TSV Gräfelfing weiter auf Punkte und ist Tabellenletzter der Kreisklasse 3.

Gräfelfing – Am Sonntag kam das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn beim SV Waldeck-Obermenzing II mit 1:5 unter die Räder. Nach zumindest ordentlichen Auftritten gegen TSV 1860 München IV (2:3) und FC Croatia München (2:4) schienen die zuvor ebenfalls noch punktlosen Waldecker ein Gegner auf Augenhöhe zu sein. Doch Ochsenkühn musste feststellen: „Leider war das Ergebnis auch in der Höhe verdient. Wir dachten, heute wäre etwas möglich, aber wir wurden deutlich in die Schranken gewiesen.“

In der Anfangsphase waren die Gäste sogar etwas besser, konnten aber ihre Chancen nicht verwerten. Stattdessen gerieten sie kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag von Finn von Weitershausen in Rückstand. Zwar sorgte Neuzugang Yannik Chlechowitz nach guter Einzelaktion für neue Hoffnung, doch noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit stellte Waldeck den alten Abstand wieder her. „Das war der Genickbruch“, konstatierte Ochsenkühn. Nach dem Seitenwechsel kassierten die Wölfe noch zwei weitere Gegentore. Weiter geht es am Dienstag mit dem Derby gegen den formstarken TSV Neuried II. (te)

SV Waldeck-Oberm. II – TSV Gräfelfing 5:1 (3:2) TSV Gräfelfing: Neugebauer, Steitz, Allekotte, Faltermeier, Vogel (C), Münch, Scheicher, Kilic, Konrad, Sterr, Mitrov; Chlechowitz, Sonst, Rilling

Tore: 1:0, 2:0 von Weitershausen (36.), 2:1 Chlechowitz (44.), 3:1 Rinklif (45.), 4:1 Humbert (61.), 5:1 Milicevic (82.)