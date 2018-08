Absteiger Stockdorf macht’s auch gegen Ethnikos Puchheim deutlich

Goalgetter: Nach seinem Viererpack in der Vorwoche traf Moritz Sieblitz (l.) am Sonntag dreimal.

Zweiter 5:0-Sieg im zweiten Spiel

von Michael Grözinger schließen

Die Ereignisse beim TV Stockdorf haben sich wiederholt. Die Mannschaft von Coach Korbinian Halmich gewann wie schon zum Saisonauftakt wieder mit 5:0.

Stockdorf – Fast hätte auch Angreifer Moritz Sieblitz erneut viermal für die Turner eingenetzt. Am Sonntag wurde Ethnikos Puchheim Opfer von Sieblitz’ Kaltschnäuzigkeit, der immerhin drei Treffer erzielte.

Den Torreigen eröffnete Tobias Wagner (10.). Zuvor waren die Gäste auf dem sonnigen Nebenplatz nicht so gut in die Partie gekommen. Nach der Trinkpause Mitte der ersten Hälfte traf erstmals Sieblitz. Von Ethnikos kam in dieser Phase nicht sonderlich viel, doch kaum hatten die Teams die Seiten gewechselt, drehten die Hausherren auf. „Da hatten wir 15 Minuten lang eine Schwächephase“, sagte Halmich. Puchheim hatte mehr Spielanteile, klare Chancen gab es aber nicht. Das „erlösende“ (Halmich) 3:0 gelang Daniel Wiesmayr (64.). In der Folge ließ der TV etliche Chancen ungenutzt, unter anderem vergab Sieblitz, dem noch zwei Tore gelangen, beim Stand von 4:0 einen Foulelfmeter. „Auch wenn wir höher hätten gewinnen können, sind wir zufrieden“, sagte Halmich, der auch die Einstellung seiner Elf lobte. mg

Ethnikos Puchheim –

TV Stockdorf 0:5 (0:2)

TV Stockdorf: Grimm; Dorner, Girke, L.Vielhuber, Bendel (C), Sieblitz, Wagner, Thalmeier, Prommer, Wiesmayr, Rolle; Grimberg, Buchner, V.Vielhuber

Tore: 0:1 Wagner (10.), 0:2, 0:4, 0:5 Sieblitz (30., 70., 77.), 0:3 Wiesmayr (64.)

Bes. Vorkommnis: Sieblitz/Stockdorf scheitert mit Foulelfmeter an Puchheims Torwart Micka (71.)