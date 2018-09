Die Ahnung von Pentenried-Trainer Daniele Rachella

TSV-Coach von Dreier gegen Biburg überzeugt

von Michael Grözinger schließen

Daniele Rachella, Trainer des TSV Pentenried, hat da so ein Gefühl. „Die drei Punkte werden in Pentenried bleiben“, sagt er vor dem Heimspiel am Sonntag um 11 Uhr gegen Aufsteiger ASV Biburg (Am Römerfeld).

„Die Chancen, die wir letzte Woche in Puchheim liegengelassen haben, werden wir diesmal nutzen.“ Der Coach hofft inständig, dass ihn sein Gefühl nicht täuscht. Nicht nur, damit sich die Pentenrieder im Abstiegskampf der A-Klasse 2 ein wenig Luft verschaffen. Derzeit stehen sie nur einen Zähler vor dem ASV. Auch der Stimmung auf der Wiesn, wohin sich die kompletten TSV-Fußballer am Sonntagnachmittag begeben, würde ein Sieg am Vormittag sicher keinen Abbruch tun. Unterschätzen wird Rachella den Konkurrenten sicherlich nicht. In der abgelaufenen Spielzeit machte der Coach – damals noch als Trainer der Reserve – keine guten Erfahrungen mit Biburg. Eines der Duelle mussten die Römerfelder kampflos abtreten, einmal gingen sie mit 0:5 unter. Gegen den ASV brach sich Rachella zudem einst das Fersenbein. „Das werde ich so schnell nicht vergessen“, sagt er. Die Reserve von damals ist mit der Ersten von heute freilich nicht zu vergleichen. Zumal Neuzugang Andreas Langer erstmals im ohnehin gut gefüllten Kader steht. Er ersetzt Innenverteidiger Danijel Pasalic, der berufsbedingt fehlt.