Albion Vrenezi: Schuss ins Herz der Ex-Kollegen - ehemaliger Planegger trifft gegen Türkgücü

Von: Michael Grözinger

Teilen

Albion Vrenezi: Der ehemalige Türkgücü-Profi machte im Stadtduell für 1860 den Deckel drauf. © Bernd Feil/M.i.S.

Er wurde zwar geschont und kam nur eine gute Viertelstunde zum Einsatz, aber dennoch wurde er zum Spielverderber für seinen ehemaligen Verein: Albion Vrenezi.

München - Der 28-jährige Ex-Fußballer des SV Planegg-Krailling war in Topform mit seinem derzeitigen Arbeitgeber, Drittligist TSV 1860 München, im Achtelfinale des bayerischen Toto-Pokals auf Regionalligist Türkgücü München getroffen (wir berichteten).

In der Vorsaison hatte Vrenezi selbst noch beim Investorenklub für Furore gesorgt und nach dessen Insolvenz das Interesse der Löwen geweckt. Nun kam es zum ersten Wiedersehen auf dem Platz – das für den Kosovaren nahezu perfekt lief. Beim Stand von 2:0 in der 74. Minute eingewechselt, brachte Vrenezi zehn Minuten später einen Angriff auf den Weg, den er selbst erfolgreich zur 3:0-Vorentscheidung abschloss (Foto). Am Ende siegten die Sechziger 3:1 und zogen ins Viertelfinale des Toto-Pokals, der Vorstufe des DFB-Pokals, ein. Auf wen sie dort treffen, klärt sich bei der Auslosung heute (16 Uhr). (mg)