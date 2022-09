Schleifer mit Faible für Fairness - Strahberger mit seinem zweiten Engagement beim TSV Pentenried

Eher Team „Alte Schule“ als Generation „Laptop-Trainer“: Alexander Strahberger, Coach des TSV Pentenried. A-Foto: aj © Photographer: Andrea Jaksch

Alexander Strahberger möchte bei seinem zweiten Anlauf in Pentenried langfristig etwas aufbauen.

Pentenried – Seit dieser Saison hat ein neuer Trainer bei den Fußballern des TSV Pentenried das Sagen. Allzu schwer fiel dem Neuen die Eingewöhnung allerdings nicht, denn es handelt sich um einen alten Bekannten. Alexander Strahberger (48) trainierte die erste Herrenmannschaft bereits von 2014 bis 2018 und ist nun nach vier Jahren Abwesenheit zurück am Römerfeld.

An seine erste Amtszeit haben er und die Spieler gute Erinnerungen: Mit dem Aufstieg in die A-Klasse erlebte er 2015 einen der Höhepunkte seiner bisherigen Trainerlaufbahn. Anschließend hielt Strahberger mit seinem Team drei Jahre hintereinander die Klasse, ehe er innerhalb der Liga zum SV Puchheim wechselte.

Abteilungsleiter Möhwald hat Strahberger überzeugt

Schon beim Sprung in die A-Klasse 2015 Teil des Spielerkaders, war der aktuelle Kapitän und Abteilungsleiter, Michael Möhwald. Der erinnerte sich bei der Trainersuche im vergangenen Jahr an seinen ehemaligen Coach. „Er war sehr angetan von der damaligen Zusammenarbeit und hat mich überzeugt, zurückzukommen“, erklärt Strahberger. Als der 48-jährige Germeringer seine Zusage gab, war noch nicht klar, dass die Mannschaft den Aufstieg in die Kreisklasse schaffen würde. Nur auf die Liga kam es ihm bei dem Engagement aber ohnehin nicht an. Er wolle gerne langfristig arbeiten, betont der Pentenrieder Coach. In höheren Ligen seien die Ansprüche der Vereine oft unberechtigterweise zu hoch, und schnell werde bei Misserfolg der Trainer als der Schuldige ausgemacht.

Das Trainergeschäft kennt Strahberger nun bereits seit fast zwei Jahrzehnten. Er spielte als Jugendfußballer für den SV Germering und später für den SC Gilching-Geisenbrunn. Dort schlüpfte er auch erstmals in die Trainerrolle. Als ein neuer Coach gesucht wurde, entschloss sich Strahberger kurzerhand, einen Trainerschein zu machen und das Amt zu übernehmen.

Später zog es ihn zum FC Grün-Weiß Gröbenzell und vor gut zehn Jahren erstmals ins Würmtal, damals zum TV Stockdorf, mit dessen zweiter Mannschaft er 2013 ebenfalls den Aufstieg in die A-Klasse feiern durfte.

„Aber ich finde mich gar nicht so schlimm“

Als Coach fühlt sich Strahberger eher dem Team „Alte Schule“ als der Generation „Laptop-Trainer“ zugehörig. „Man sagt mir nach, ich wäre ein Schleifer. Aber ich finde mich gar nicht so schlimm“, sagt er lachend. Er lege allerdings durchaus viel Wert auf Kondition. „Das ist in den unteren Ligen ganz entscheidend.“ Außerdem ist Strahberger die menschliche Komponente wichtig. „Ich möchte, dass die Mannschaft fair miteinander umgeht“, betont er. Was den Zusammenhalt angeht, sieht er in Pentenried mit seiner Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern gute Voraussetzungen. In Sachen Kondition herrscht allerdings noch deutlicher Nachholbedarf. Den Saisonstart verpassten viele Spieler urlaubsbedingt. Die Hinrunde der in neuem Modus ausgetragenen A-Klasse-Saison ist inzwischen aber schon fast vorbei und die Punkteausbeute mit vier Zählern aus fünf Spielen eher dürftig.

Dank des neuen Spielmodus’ mit Auf- und Abstiegsrunde werden die Karten allerdings selbst bei einem Überwintern im Tabellenkeller noch einmal neu gemischt. Nach dem Urlaubschaos im Sommer hofft „Schleifer“ Strahberger im Frühjahr auf eine anständige Vorbereitung. Er sagt: „Bis jetzt ist die Saison noch nicht so richtig aussagekräftig. Wenn alle da sind und fit sind, werden wir sehen, ob wir in der Kreisklasse mithalten können.“ (Tobias Empl)