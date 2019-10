Anfang schwierig, dann besiegt Solln Planegg-Krailling 5:1

von Eva Ankenbauer schließen

Gute Nachrichten für den TSV Solln vor dem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des SV Planegg-Krailling: Michi Hackl und Matthias Kolle sind wieder dabei, und auch die Wade von Tobi Steger lässt einen Einsatz zu. Eine weitere gute Nachricht gibt es von der „medizinischen Abteilung“: Mittelfeldmann Benni Minov hat seine Kreuzband-OP gerade hinter sich und hat sich gleich unter das Publikum begeben (wir wünschen ihm eine erfolgreiche Reha!). Gute Erinnerungen hatten die Sollner an das mit 7:2 gewonnene Rückspiel in Planegg im April (mit Ausnahme von Michi Hackl, der damals Rot gesehen hatte…). Dieses Mal hatte man in der Anfangsphase das Gefühl, dass die Heimelf auf keinen Fall in die Nähe des Ergebnisses der letzten Begegnung herankommen würde, denn die Sollner rannten zwar eifrig in Richtung Planegger Tor, bissen sich jedoch gewaltig die Zähne an der Hintermannschaft der Gäste aus. 3 Freistöße für Solln brachten nichts ein (Gerhard köpft drüber/13. und Keeper Kotsias hält bzw. faustet gegen Steger/18. und 21.). Die Gäste zeigten sich erstaunlich stabil und forderten die Sollner ihrerseits heraus (Gerhard entschärft Kopfball/12., Freistoß verpufft/14., Hassinger hält/19., Busls Weitschuss geht daneben/21.). Während Keeper Hassingers Fußabwehr gegen Lukenda blitzsauber war (23.), bewertete Schiri Schuster Michi Hackls Einsatz wenig später als Foul. Empl verwertete den von Capek getretenen Freistoß, und die verdutzten Sollner lagen mit 0:1 hinten (24.). Allmählich schienen sich die Sollner an Capeks Freistöße zu gewöhnen, denn die folgenden konnten Simon Metzger und „Hasso“ Hassinger entschärfen (einen dazwischen hatte Capek selbst ins Toraus gesetzt). In der 32. Minute konnten die Zuschauer einen tollen Spielaufbau beobachten – ausgehend von Maximilian Morstein über Michi Hackl zu Daniel Ausserbauer, der einen Steilpass absetzte. Diesen jedoch fingen die Planegger ab, aber Tobi Steger erlief (ähnlich wie am vergangenen Sonntag) den gegnerischen Pass und traf zum vielumjubelten Ausgleich. Von da an hatten die Gastgeber ein deutliches Chancenübergewicht, was aber noch lange nicht gleichbedeutend mit einem „Selbstläufer“ war. Ein Foul an Jakob Berz war in der 41. Minute die Ausgangssituation für einen von Maximilian Morstein getretenen Freistoß, den Michi Hackl in bewährter Manier zum 2:1 einköpfte. Die Gäste bemühten sich verzweifelt um den Ausgleichstreffer, doch Lukenda (43.) und Capek (44.) verfehlten den Sollner Kasten. Gleiches Szenario nach dem Seitenwechsel: Konrad schießt daneben (46.). Die Platzherren ließen sich danach nicht lange bitten und starteten einen Angriff ausgehend von Stefan Gerhard und Simon Metzger. Unzureichend der Abwehrversuch von Planegg, Ball wieder bei Simon Metzger, Pass zu Sebi Henrici, der trifft (erlösend für nach längerer Torlosigkeit) zum 3:1 (48.). Mit diesem relativ komfortablen Vorsprung konnten die Sollner nun ein wenig „rumprobieren“ und kleinere Fehlschläge wegstecken, so die knappe Abseitsstellung von Steger (52.), die von Keeper Kotsias verhinderte Aktion von Blanco (54.) oder den zu weit geratenen Schuss von Matthias Kolle (54.), auch wenn dieser zu einem Konter der Planegger führte und Keeper Hassinger per Fuß klären musste. Sehr schön kontrolliert nahm Marco Blanco den abgewehrten Ball an und leitete damit einen Spielaufbau über Berz und Hackl zu Gerhard ein. Blanco bekam den Ball nochmals und scheiterte erst an der Gästeabwehr, die den Ball ins Toraus beförderte (und auch die anschließende Ecke klären konnte/55.). Leider keinen Erfolg zog auch das Zuspiel von Blanco auf Steger (55.) nach sich, denn Steger erwischte den Ball nicht richtig, so dass dieser ins Toraus flog. Nicht viel später lag plötzlich der Sollner Jakob Berz nach einer bis dato guten Partie verletzt am Boden. Für ihn ging es wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel (so die vorläufige Diagnose) nicht weiter; es kam Tobi Scheufele aufs Feld (57.). „Kontraproduktiv“ war die Standfestigkeit von Tobi Steger in der 60. Minute nach einem Foul. Wäre er gefallen, hätte es sicher Elfmeter gegeben, so war ein Eckball die weniger günstige Ausbeute. Leider wurden sowohl der Eckball als auch der Nachschuss von Matthias Kolle von den Planeggern abgewehrt. Die Platzherren hatten aber noch nicht genug und andererseits endgültig die Oberhand gewonnen. Wieder war es Maximilian Morstein, der den Gästen (diesmal per Kopf) einen Ball abnahm und Tobi Steger einbezog. Von diesem kam der Ball über Stefan Gerhard zu Simon Metzger, und dieser traf nun (wieder einmal selbst) zum 4:1 für die Heimmannschaft (62.). Nur 3 Minuten später erhöhten die Sollner durch Marco Blanco nach Super-Zuspiel von Sebi Henrici auf 5:1 (der eingewechselte Gerner konnte den Ball nicht mehr vom Tor wegbringen). Das Tor war das Signal für den Doppelwechsel: Jonathan Essmann und Armando Tischer kamen für Simon Metzger und Sebi Henrici aufs Feld (62.). Die beiden „Neuen“ machten bald von sich reden. Essmann brachte Tischer toll ins Spiel, doch Letzterem fehlte die Präzision, um Tobi Steger zu bedienen, bevor der Keeper an den Ball kommt (69.). In der 73. Minute dezimierten sich die Gäste selbst, denn der nach einem Offensivfoul an Tobi Scheufele verwarnte Mann mit der Nr. 9 legte kurz darauf denselben Sollner Spieler von hinten und sah Gelb-Rot. In der verbleibenden reichlichen Viertelstunde sahen die Zuschauer keine Tore mehr, wohl aber eine Menge spannende Situationen. Unglaublich, wie Armando Tischer nach Zuspiel von Gerhard den Ball über den Kasten bombte (75.) – na ja, bei dem Spielstand sei es ihm nachgesehen. Während die Gäste ihrerseits nochmals ein Ausrufezeichen setzten und Keeper Hassinger mit einer Hand ins Toraus klären musste (75.), wäre Armando Tischer um ein Haar groß herausgekommen, wenn nicht Gerner und seine Kollegen zweimal gegen ihn geklärt hätten (77.). Ein Freistoß der Planegger an der Torauslinie richtete keinen Schaden an (79.). Etwas übermotiviert stieg Jona Essmann wenig später ein und sah dafür den gelben Karton (strenge Entscheidung!). Aussichtsreiche Möglichkeiten hatten danach noch Stefan Gerhard (drüber/81.), Tischer (Freistoß von Capek geklärt), Blanco (Nachschuss weit drüber/84.), Gerhard (köpft ins Toraus/86.), (der rückeingewechselte) Metzger (köpft ins Toraus(89.), nochmals Metzger (scheitert an Ojoye/90.), und nochmals Metzger (scheitert an Abwehr/90.+1). Kurz vor dem Schlusspfiff zeigte Schiri Schuster dem Sollner Abwehrmann Michi Hackl die gelbe Karte. Nachdem Hackl sich relativ weit vom Ort des Geschehens befand, kann es wohl nur wegen Meckerns gewesen sein. Dann war es auch schon vorbei. Es wurde zwar kein Kantersieg, aber doch ein deutliches Ergebnis für Solln. Sehr in die Karten gespielt hat dem Heimverein die unerwartete 2:8-Erdrutsch-Niederlage des Lokalrivalen FC Fürstenried in Pullach. So steht Solln nun auf dem 2. Tabellenplatz (wann hatten wir das denn zuletzt???), und nur die Begegnung TSG Pasing gegen TSV Moosach-Hartmannshofen ist nicht mit dem von Trainer Wiemann ersehnten Remis, sondern mit einem Sieg für Pasing ausgegangen – sonst wären unsere Jungs gar Spitzenreiter. Die Sollner Erste ist jetzt ganz heiß auf das kommende Auswärtsspiel beim TSV Großhadern. Dort wollen sie unbedingt ihre tolle Form erneut beweisen und nachlegen.

Quelle: fussball-vorort.de