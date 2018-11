„Angeschlagener Boxer, der sich aufrappeln muss“ - Pentenried heiß Derby

Derby gegen Stockdorf

von Redaktion Würmtal schließen

Derbystimmung in Pentenried und Stockdorf: Am Sonntag um 14.15 Uhr empfängt der TSV Pentenried am Römerfeld den TV Stockdorf in der Fußball-A-Klasse 2.

Pentenried– Nach dem 5:0-Heimsieg der Stockdorfer im Hinspiel ist Pentenrieds Trainer Daniele Rachella sicher, dass sich solch eine Klatsche nicht wiederholt. Er zeigt sich kämpferisch: „Die Jungs sind heiß auf das Derby. Wir konnten uns zwei Wochen auf den TV vorbereiten. Es wird kein 5:0 mehr geben.“ Rachella kann für das Spiel gegen Stockdorf aus dem Vollen schöpfen. „Jeder Spieler von uns ist dabei. Ich als Trainer habe da ein Luxusproblem.“ Der TV sei für Rachella ein „angeschlagener Boxer, der sich erst wieder aufrappeln muss“.

Doch Stockdorfs Trainer Korbinian Halmich ist ebenfalls optimistisch. „Meine Mannschaft hat gut trainiert und ist fit“, meint der Coach der Turner. „Wir wissen, dass das nicht mehr so ein einfaches Spiel wie in der Hinrunde wird. Pentenried hat sich im Saisonverlauf sehr gesteigert.“ Verzichten muss Halmich lediglich auf Verteidiger Daniel Dorner. „Ich bin froh, dass sonst alle Spieler einsatzbereit sind“, sagt der TV-Trainer. Den Aspekt, dass Pentenried die vergangenen beiden Wochen spielfrei war, sieht Halmich ebenfalls positiv. „Zwei Wochen ohne Spielpraxis können ihnen durchaus den Rhythmus nehmen.“

Sowohl die Stockdorfer als auch die Pentenrieder sind motiviert, den Fans ein starkes Derby zu liefern. Als Zuschauer kann man sich auf ein hartes Spiel einstellen, in dem sich nichts geschenkt wird. Beide Trainer sind sich einig: „Es wird nur über den Kampf funktionieren. Es wird ein spannendes Spiel, und es lohnt sich, am Samstag vorbeizuschauen“, sagt Rachella. tao