TSV Neuried: Antritt gegen den Dominator

Futsal-Regionalligist TSV Neuried steht vor dem wohl schwersten Auswärtsspiel der Saison. Das Team von Trainer Mathieu Jerzewski ist am Samstagabend beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter OFC/Pars zu Gast (18.30 Uhr, Offenbach, Buchhügelallee).

Neuried - Die Gastgeber, eine vor Saisonbeginn gegründete Spielgemeinschaft der Offenbacher Kickers und des SV Pars Neu-Isenburg, haben in der laufenden Spielzeit 13 von 14 Saisonspielen gewonnen und sich lediglich ein Unentschieden geleistet. Am vergangenen Wochenende sicherten sie sich mit einem 16:2-Kantersieg gegen den TSV Weil-imdorf II vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Süd. „Chapeau an den Gegner für eine hervorragende Punkteausbeute und Saison.

Sie haben starke Individualisten, aber auch ein funktionierendes Kollektiv“, sagt Jerzewski anerkennend. Noch sieht der TSV-Coach die Gastgeber nicht ganz auf dem Niveau mit den früheren Regionalliga-Dominatoren TSV Weilimdorf und SSV Jahn Regensburg. Er attestiert ihnen aber genügend Potenzial, sich langfristig dorthin zu entwickeln. Nach dem vor Wochenfrist mit 3:5 verlorenen Duell gegen den Tabellenzweiten, Beton Boys München, betrachtet Jerzewski die Partie als „weitere Möglichkeit, gegen einen starken Gegner auf hohem Niveau weiter dazuzulernen“.

Der TSV-Coach glaubt nicht, dass die Gegner aufgrund der bereits gewonnenen Meisterschaft einen Gang zurückschalten, zumal nach dem Spiel die Übergabe der Meisterschale geplant ist. Außerdem gilt es für OFC/Pars noch, sich für die anstehenden Play-offs um den Bundesliga-Aufstieg einzuspielen. Ausgeschlossen ist eine Überraschung aber trotzdem nicht. Trotz der starken Punkteausbeute haben die Hessen nicht immer so hoch gewonnen wie vor einer Woche.

„Es gab diese Saison einige enge Spiele, sie hatten auch das nötige Spielglück, viele Dreier zu holen“, betont Jerzewski. Zudem konnte Neuried gerade in der zweiten Halbzeit gegen die Beton Boys – bis auf die Chancenverwertung – überzeugen. Allerdings fehlen einige Spieler aus privaten Gründen oder verletzungsbedingt, darunter Anton Smolniakov, Marcel Nirschl und Julian Briones-Montoya. te