„Aufgeben wäre Schwachsinn“ - TSV-Trainer Utz glaubt an den Klassenerhalt

„Same procedure as last year“ in Neuried?

von Markus Altmann schließen

Der TSV Neuried durchlebt aktuell eine Horrorsaison. Ohne einen Sieg in 21 Spielen gehen die Würmtaler als Letzter in die Winterpause. TSV-Coach Christopher Utz spricht über die Gründe und was sich im Winter ändern muss.

In der kompletten Hinserie hat der TSV Neuried keinen Sieg einfahren können. Die Würmtaler haben nur zwei Punkte auf dem Konto. Damit ist der TSV abgeschlagenes Tabellenschlusslicht und haben 13 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz.

Mitte Oktober übernahmChristopher Utz die Geschicke beim Landesligisten. Doch auch er schaffte die Kehrtwende nicht. Unter seiner Regie gelang den Neuriedern nur ein Unentschieden in sechs Spielen.

Trotz all den Umständen glaubt der 34-Jährige weiterhin an den Klassenerhalt. Im Interview mit Fussball Vorort spricht Utz über die Hinrunde, die Gründe für die Negativserie und was sich in der Winterpause ändern muss.

Christopher, du bist seid sechs Spielen Trainer des TSV Neuried. Ein Unentschieden und fünf Niederlagen stehen auf dem Konto. Wie erklärst du dir das?

Unser Kader ist auf dem Papier mit 30 Spielern angegeben. Die Wirklichkeit sieht dagegen anders aus. Wir hatten an keinem Spieltag den gleichen Kader wie in der Vorwoche. Im Training haben wir das gleiche Problem. Wir hatten zum Teil keine 20 Mann zur Verfügung. Die komplette Hinrunde plagten uns immer wieder Verletzungsprobleme, davon acht Spielern die mehrere Monate ausgefallen sind. Ich denke da nur an Valentin de la Motte, der in dieser Saison noch kein Spiel für uns absolviert hat.

Ist es nicht ein wenig zu einfach, alles nur auf die Verletzten zu schieben?

Wir wollen und werden nicht jammern. Aber Fakt ist auch, dass durch die vielen Ausfälle keine Konstanz da war. Dadurch sind einige Spieler taktisch besser geschult als andere. Hinzu kommt dann auch noch, dass der Fitnesszustand einiger Spieler, die mit Verletzungen zu kämpfen hatten, nicht optimal war. Und wenn dann kein Erfolg hinzukommt, wird es sau schwer.

Wie wirkt sich die Negativserie auf deine Spieler aus?

Die Mannschaft ist natürlich verunsichert. Die vielen Niederlagen wirken sich auf das Unterbewusstsein aus, denn die Spieler denken sich, jetzt geht es schon wieder los. Und dann kommt man einen Schritt zu spät, und dann den nächsten. Und das kannst du dir in der Landesliga nicht leisten. Die Mentalität meiner Mannschaft ist aber richtig gut. Ich spüre, dass sich einfach kicken wollen und dass jeder will.

Trotzdem kassiert ihr viele Gegentore. Wäre es nicht besser, wenn ihr euch mehr hinten reinstellen würdet und frei nach dem Stevens-Kredo: „Die Null muss stehen“?

Unsere Gegner merken schon, dass wir nicht wie ein typischer Tabellenletzter spielen. Wir werden uns nicht hinten reinstellen, sondern weiter offensiv spielen. Denn das ist die Philosophie des Vereins. Lieber steigen wir mutig und mit stolz ab. Denn wir sind davon überzeugt, dass wir auch wieder aufsteigen können, sollte der schlimmste Fall eintreffen.

Sehen das die Verantwortlichen des TSV Neuried genauso?

Der Verein macht überhaupt keinen Druck. Wir spüren das absolute Vertrauen. Keiner wird nervös. Ganz im Gegenteil, alle strahlen eine absolute Ruhe aus. Ich denke, dass das einzigartig ist, denn in vielen Vereinen wäre das undenkbar.

Welche Impulse hast du bisher in deinen sechs Spielen gesetzt?

Ich spreche immer vom Wir, weil wir ein Trainerteam sind, bei dem jeder gleich gesetzt ist. Wir haben viele Einzelgespräche geführt. Außerdem nehmen wir die Mannschaft in die Entscheidungsfindung mit ein, denn wir wollen sie mit einbeziehen und Feedback bekommen. Aber natürlich liegt die letzte Entscheidung immer beim Trainerteam.

Wie schaffst du es deine Mannschaft zu motivieren?

Viel muss ich da nicht machen, denn die Einstellung stimmt bei jedem Einzelnen. Außerdem ist die Stimmung gut. Wir wissen, dass wir das nur als Team schaffen können. Wir beginnen jede Woche positiv und beenden die Woche positiv. Ich erinnere die Mannschaft auch stets an ein Zitat aus dem Rugbysport: „Gewinnen mit Demut, verlieren mit Stolz.“ Das passt zu uns.

Jetzt steht die Winterpause auf dem Programm. Hast du deinen Jungs schon einen Trainingsplan für die Zeit geschrieben?

Nein, ich lasse meinen Spielern freie Hand, denn ich vertraue ihnen. Ich gehe davon aus, dass keiner sich einen faulen Lenz machen und nur Plätzchen essen wird. Aufgrund unseres Konkurrenzkampfes kann sich das auch keiner leisten. Wir starten Mitte Januar und dann sehen wir, wer sich über den Winter fit gehalten hat und wer nicht. Sollte das jemand nicht getan haben, dann sehe ich das als Vertrauensbruch an. Von einem Landesligaspieler kann und muss man erwarten, dass er sich fit hält.

Wo liegt der Schwerpunkt in der Vorbereitung? In welchen Bereichen müsst ihr euch besonders verbessern?

Wir müssen uns vor allem im athletischen Bereich verbessern. Dazu gehört die Fitness, die Stabilität und die Koordination. Damit die Jungs wieder robuster werden, im Zweikampf. Außerdem erhoffen wir uns dadurch die Verletzungen zu minimieren, damit wir im neuen Jahr nicht mehr so viele Personalsorgen haben. Des Weiteren werden wir auch viele taktische Einheiten machen, damit alle wieder auf dem gleichen Stand sind.

Kommen die Langzeitverletzten über den Winter wieder zurück ins Team oder müsst ihr euch personell verstärken?

Soweit ich weiß, soll La Motta nach dem Winter wieder starten. Auch Kaltenecker und Größ kommen wieder zurück.

An dem einen oder anderen sind wir dran. Es wird aber dabei bleiben, dass wir keinen Spieler bezahlen werden. Wir wollen junge Spieler mit Perspektive verpflichten.

Bereust du es schon, dass du die Aufgabe beim TSV Neuried angenommen hast?

Diese Frage wird mir andauernd gestellt. Aber wir sind nicht blauäugig in die Sache reingegangen, sondern wir haben vorher schon gewusst, was wir machen. Das war eine überlegte Aktion, denn der TSV Neuried hat eine tolle Mannschaft. Aber die Intensität und den Aufwand als Trainer habe ich mir nicht so intensiv vorgestellt.

Glaubst du wirklich noch an das Wunder „Nichtabstieg“?

Ich bin davon überzeugt, dass wir das noch schaffen. Aufgeben macht doch auch gar keinen Sinn. Aber wir wissen auch, dass die Realität die Realität ist und wir 13 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz haben. Wir werden solange kämpfen und daran glauben, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist.

Wie schaut deine Zukunft aus? Kannst du dir vorstellen, auch im Falle eines Abstiegs, beim TSV Neuried zu bleiben?

Der Verein hat uns signalisiert, dass sie gerne mit uns weitermachen wollen. Mein Trainergespann und ich werde bis Mai abwarten und dann sehen wir weiter. Es kommt natürlich darauf an, wie wir innerhalb der Mannschaft ankommen. Ob wir sie noch erreichen. Auch ob wir die nötige Zeit haben, muss geklärt werden. Wir sind uns aber bewusst, dass das für uns eine große Aufgabe wäre in Neuried weiter zu machen.

Aufgrund der großen Personalsorgen musstest du auf A-Jugend-Spieler zurückgreifen. Wirst du, mit Blick auf die kommende Saison, weiterhin auf diese Burschen setzen?

Ich kenne die Jungs schon länger, da ich sie selber trainiert habe. Die Jungs haben eine gute Qualität, denn wir sind für unsere gute Jugend bekannt. Paul und Alex habe ich auch schon von Beginn an gebracht. Ich vertraue den beiden zu 100 Prozent. Und auch aus dem Team meckert keiner.