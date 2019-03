„Aufregen bis zum Gehtnichtmehr“: SVP II muss Situation akzeptieren

Budell baut auf die Jugend

von Christian Heinrich

Es sind keine optimalen Vorzeichen, unter denen die Reserve des SV Planegg-Krailling in die Rückrunde startet. Wie schon während seiner gesamten Amtszeit an der Hofmarkstraße hat Andreas Budell mit enormen Personalproblemen zu kämpfen.

Planegg– Der Trainer ist darauf angewiesen, dass er für die Partie am Sonntag bei der zweiten Garnitur des TSV Großhadern Unterstützung aus der A-Jugend bekommt (12.15 Uhr, Ludwig-Hunger-Straße). „Sonst wird es schwierig“, unkt der Coach.

An Unterstützung aus dem Kreisliga-Team braucht er erst gar nicht zu denken. Das Ensemble von Trainer Michael Lelleck klagt selbst über zu wenige Akteure (" SEITE 37). Manche Kicker sind verletzt, andere im Urlaub. „Aufregen können wir uns bis zum Gehtnichtmehr“, gibt Budell zu, „aber ändern können wir nichts mehr an der Situation“. Vor dem Start zur letzten Etappe auf dem Weg zum Ligaverbleib in der Kreisklasse 3 rechnet er auch nicht mit der AH. Für die beginnt an diesem Wochenende selbst die Saison. „Ich denke, dass die nicht mitmachen können“, sagt der Trainer.

Dabei könnte er im Kellerduell mit Großhadern jeden Mann gut gebrauchen. Mit einem Sieg würden sich die Planegger im Abstiegskampf richtig Luft verschaffen und den Vorsprung auf den TSV auf fünf Punkte vergrößern. Bei einer Niederlage tauscht der Tabellenzehnte mit Großhadern die Plätze und hätte wieder direkten Kontakt zur Abstiegszone. Das Hinspiel entschied der SVP mit 3:1 für sich. Damals erzielte Tobias Halfmann zwei Tore. Nur wird der Stürmer der Reserve dieses Mal fehlen. hch